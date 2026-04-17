Bolivia y Egipto hablan sobre la presencia comercial boliviana en el Canal de Suez

El canciller Fernando Aramayo cumple una apretada agenda en Turquía, donde comprometió una visita de empresarios turcos

eju.tv

En el contexto del Antalya Diplomacy Forum, el canciller Fernando Aramayo se reunió con su homólogo de Egipto, Badr Abdelatty, y conversaron sobre el afianzamiento de la exportación de productos cárnicos bolivianos y la presencia en el Canal de Suez para ampliar el acceso a mercados internacionales.

Ambas autoridades ratificaron la voluntad de profundizar los vínculos bilaterales sobre la base de avances positivos en la certificación halal y la exportación de productos cárnicos, abriendo nuevas oportunidades para el país.

Mediante el frigorífico BFC, Bolivia inició la exportación de carne bovina al nuevo mercado de Egipto.

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“Durante la reunión, se abordó además la proyección de la presencia comercial boliviana en el Canal de Suez como una plataforma estratégica para ampliar el acceso a mercados internacionales y fortalecer la diplomacia económica”, establece un comunicado.

El Canal de Suez es una ruta marítima vital que conecta el mar Mediterráneo con el mar Rojo, convirtiéndose en un pilar del comercio mundial al permitir que los barcos viajen rápidamente entre Europa y Asia sin tener que rodear África.

También avanzaron en la coordinación de próximas visitas oficiales y en los preparativos de una agenda bilateral de alto nivel, que contempla la suscripción de acuerdos orientados a consolidar y ampliar la relación entre ambos países.

Aramayo cumple una apretada agenda en Turquía, donde comprometió una visita de empresarios turcos interesados en sectores estratégicos como minería, energía, agroindustria, infraestructura y procesamiento de alimentos.