EE.UU. levanta la mayoría de las sanciones al petróleo ruso

La decisión estadounidense permite a los países comprar petróleo ruso hasta el 16 de mayo.

La licencia excluye las transacciones que involucren a Irán, Cuba y Corea del Norte. (Imagen de archivo 19.09.2019)Imagen: Vitaly Timkiv/TASS/dpa/picture alliance

Fuente: DW

Estados Unidos suspendió hasta el 16 de mayo la mayoría de las sanciones dirigidas contra la industria petrolera rusa, informó este viernes (17.04.2026) el Departamento del Tesoro.

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La decisión llega justo cuando la reanudación del tráfico a la navegación de buques por el estrecho de Ormuz provoca una fuerte caída de los precios del petróleo.

La medida abarca a todas las operaciones relacionadas con el embarque y la entrega de petróleo procedente de Rusia, y se aplica también a los buques de la flota fantasma rusa que hasta ahora estaban sujetos a sanciones.

Sigue únicamente en pie la prohibición de las transacciones con Irán, Corea del Norte, Cuba y las regiones ucranianas ocupadas, incluida Crimea.