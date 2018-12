Ven al comandante Kaliman como un militar “de cuidado” y “servil” a Evo Morales

Durán dice que el nuevo comandante de las FFAA es un hombre de cuidado

Exmilitar, Durán dice que la nueva máxima autoridad de las FFAA tiene procesos penales en su contra.

La Paz, Urgentebo.- Omar Durán, exmilitar y abogado, lamentó la designación del general Williams Kaliman como Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas porque está acusado de cometer hechos de corrupción. Además, lo calificó de ser un hombre de mucho cuidado y servil al gobierno de Evo Morales.

Sobre el nuevo Comandante de la institución castrense pesan dos procesos penales, dijo Durán: uno por encubrir un hecho de violación de un subteniente a la esposa de un oficial en Trinidad (Beni) y otro por enriquecimiento ilícito en el caso Enova.

“Es un tipo (el Comandante de las Fuerzas Armadas) de cuidado, muy astuto y muy sagaz. Ayudará en la parte política al presidente Evo Morales. Mucho más si es un año electoral, es una persona que llegó donde llegó de manera trucha”, declaró el además jurista al periódico Urgentebo.

Pero la amistad que tiene Kaliman con Morales data desde hace años. Según el abogado el nuevo Comandante fue jefe de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) en el Chapare (Cochabamba) y dirigió la Segunda División del Ejército en el Beni.

Asimismo, rechazó la designación porque responde más a un interés político que institucional; los que debieron asumir el cargo era el general Wilson Colodro o el general Ramiro Mojica Aparicio, ambos del Ejército.

“Uno de los dos debió haber sido Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas. Y no un ciudadano que no tiene ni los méritos para asumir ese puesto”, lamentó Omar Durán, quien además dijo que el nombramiento vulnera el art.245 de la Constitución Política del Estado (CPE) que dice: (…) las Fuerzas Armadas como organismo institucional no realizan política; individualmente, sus miembros gozan y ejercen los derechos de ciudadanía”.

En septiembre del 2018, Duran denunció a Kaliman por la presunta compra irregular de repuestos para motores y otros insumos ante el Ministerio Público. Hasta ahora esta institución no lo convocó a declarar.

Urgentebo.com