Otto Ritter: Samuel tiene más posibilidades de conquistar el voto masista, Tuto no conecta con el discurso

Santa Cruz.- El abogado y analista político Otto Ritter afirmó que el candidato presidencial Samuel Doria Medina, de la alianza Unidos, tiene mayores posibilidades de conquistar el voto proveniente del electorado masista o de izquierda moderada, debido a que su discurso está enfocado en la solución de la crisis económica y por la elección de un vicepresidente que refuerza esa imagen de gestión.

“Samuel elige un buen candidato a la vicepresidencia, pese a que no sea una figura conocida ante la opinión pública, porque lo que hace es reforzar el perfil de alguien preparado para enfrentar la crisis”, explicó Ritter en entrevista en el programa radial La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.

A ello agregó que su acompañante de fórmula José Luis Lupo “fortalece la percepción que Samuel quiere proyectar: la de un técnico con soluciones concretas”.

En contraste, Ritter observó que Jorge “Tuto” Quiroga, candidato por la alianza Libre, tiene un discurso sólido en contenido, pero no logra establecer conexión con la ciudadanía. “Tuto tiene un buen discurso, habla con claridad, pero no conecta. No logro explicar por qué, pero su mensaje no aterriza emocionalmente en la gente”, señaló.

Consultado sobre cuál de los dos candidatos —Doria Medina o Quiroga— tiene mayor potencial para atraer el voto indeciso del ala moderada del masismo o de la izquierda no radical, Ritter fue categórico: “Veo con mucha más posibilidad a Samuel que a Tuto”.

Ritter justificó su análisis haciendo referencia a las alianzas políticas tejidas por Doria Medina. “A mí no me gustan algunas de sus alianzas, como con Juan del Granado o Carlos Börth en La Paz, pero hay que reconocer que se ha acercado a figuras con pasado cercano al MAS, sin ser parte del masismo. Esa estrategia le permite atraer a lo que yo llamo la ‘izquierda vegetariana’”, afirmó.

Según el analista, esta franja del electorado —distinta de la “izquierda caníbal” que seguiría respaldando a candidatos como Andrónico Rodríguez, Eva Copa o incluso Jhonny Fernández— es clave para definir los resultados electorales. “La izquierda vegetariana, incluso la vegana, está buscando una opción que le ofrezca estabilidad sin volver al autoritarismo ni al fracaso económico. Y ahí Samuel tiene una ventaja comparativa”, manifestó.

Estas declaraciones pueden escuchar desde el minuto 11: 35 del video adjunto en la presente nota.