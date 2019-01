21F: colectivos, cívicos y partidos se dispersan; huelguistas piden cumbre

El piquete de huelga de hambre en el templo Santa Ana de Cala Cala. | Martín Numbela

Con el pasar de los días, la lucha en defensa del referendo del 21F viene perdiendo cohesión. Cívicos, plataformas y partidos políticos de oposición tomaron rumbos diferentes, mientras los huelguistas de Cochabamba exigen a todos los sectores una cumbre de unidad para trazar una sola estrategia.

Mientras los piquetes de huelga pierden fuerza (empezaron siete piquetes, hoy son cuatro), los colectivos ciudadanos señalan que la huelga fue una medida impulsada por los cívicos y anunciaron que desde el 21 de enero se retomarán las protestas. En tanto, los partidos políticos saludaron las huelgas pero señalaron que continuarán en las elecciones primarias porque así lo exige la normativa.

La medida extrema se tomó como iniciativa del movimiento cívico el pasado 14 de diciembre. En las ciudades de La Paz, Sucre y Cobija, grupos de activistas mantienen la huelga de hambre, una medida que se resiste a morir, por el contrario, se demanda la adhesión a la misma.

A respecto, Beto Astorga, de la plataforma Otra Izquierda es Posible, señaló que esta movilización fue impulsada por los comités cívicos del país y que no fue coordinada con este sector.

“El comité cívico del país decidió instalar la huelga de hambre que con el pasar de los días se ha ido debilitando, no ha tenido el impacto que se buscaba”, dijo.

Por su parte, los huelguistas que están en Justicia y Paz de la iglesia San Francisco de Cochabamba enviaron una carta a los colectivos y partidos de oposición para organizar con urgencia una cumbre de unidad por el 21F, informó el huelguista y exviceministro Alejandro Almaraz.

Asimismo, el otro piquete de huelga ubicado en el templo Santa Ana de Cala Cala convocó a una asamblea de unidad para definir las acciones hacia el futuro. Los huelguistas convocarán a todos los comités cívicos del país para evaluar la medida de presión y programar nuevas protestas contra la repostulación de Evo Morales.

En otra línea, los partidos políticos saludaron las medidas de presión, pero indicaron que el único camino es participar en las elecciones.

Óscar Ortiz, candidato de Bolivia Dice No (BDN), explicó en su visita a Cochabamba que no se dejará ningún espacio libre al MAS, para evitar lo que pasó en Venezuela, donde la oposición no participó en elecciones y terminó siendo excluida. Ortiz rechazó así el pedido de los colectivos y algunos comités cívicos de que los partidos renuncien a las primarias.

Sin embargo, seis de los nueve partidos habilitados, entre ellos Comunidad Ciudadana, BDN, MNR, UCS, PDCy Pan Bol, anunciaron que no harán campaña para estas primarias, porque consideran que es un gasto innecesario de recursos porque sólo se presentaron binomios únicos en los partidos.

Aún quedan activos dos piquetes de huelga en Cochabamba, uno en La Paz, uno en Sucre y uno en Pando

CONADE PIDE RENUNCIA DEL TSE

El Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) demandó a los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) renunciar a sus puestos de manera irrevocable porque no gozan de “independencia política, imparcialidad, credibilidad ciudadana e idoneidad” para administrar los próximos comicios electorales.

Mediante carta, las entidades que forman el Conade observan el rol actual del TSE por considerar que no reivindican la supremacía de la Constitución para inhabilitar a Evo Morales y Álvaro García Linera como candidatos en las elecciones primarias y en las presidenciales.

