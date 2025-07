Diputado androniquista desmiente a Mariana Prado sobre compromiso de no tocar a Evo Morales

El diputado androniquista Freddy López desmintió la existencia de un compromiso para no afectar a Evo Morales en un eventual gobierno de Andrónico Rodríguez, tal como lo afirmó el candidato a la vicepresidencia, Mariana Prado. Además, anunció que esperan una explicación sobre dichas declaraciones.

Fuente: ERBOL

En una entrevista con Tele C, Prado relató que, al conversar con Andrónico sobre su relación con Evo Morales, este le habría dicho: “No vamos a hacer nada contra Evo, no cuentes conmigo. Si es contra Evo, no cuentes conmigo. Puede ser a pesar de Evo, pero contra él, no”.

López respondió que esta afirmación corresponde a una opinión “muy personal” y que, en su momento, deberá ser aclarada por Prado. “No es una instrucción ni una posición oficial de Alianza Popular, es una declaración de carácter intuito personae”, aclaró.

Sostuvo que, en ningún momento, dentro de Alianza Popular, se ha discutido la posibilidad de proteger a Evo Morales. Agregó que, por el momento, Andrónico Rodríguez está cumpliendo su compromiso con el pueblo, a través de las organizaciones sociales, sin atender las críticas provenientes de la derecha y lo que calificó como “la nueva derecha”.

Aseguró que Andrónico es la única alternativa dentro del bloque popular y de izquierda, y lamentó que algunos sectores sociales continúen “satanizando” su figura, generando odio y rencor.

“Entiendo que hay algunos colegas diputados que están desesperados, preocupados, dolidos, incluso dicen que no habrá elecciones nacionales. Creo que están equivocados. El pueblo está siendo muy tolerante, hace su propia lectura, y en este momento, la mejor salida a la crisis que vive el país son unas elecciones democráticas y transparentes”, concluyó.

