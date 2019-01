Horóscopo de Josie: ¿Qué dice tu signo para el sábado 12 de enero de 2019?

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Te has ilusionando con alguien que no toma el amor en serio, hoy tendrá actitudes que te harán ver la realidad y te decepcionarán. Número de éxito, 2.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Ya no estás tan pendiente de lo que quiere tu pareja y buscas lo que a ti te hace feliz, hoy te sorprenderás de los cambios positivos que tu actitud empezará a producir en tu relación. Número de éxito, 9.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Hoy te decidirás a terminar con tus desacuerdos sentimentales, estarás tan feliz con la reconciliación que no te importará haber tenido que hacer muchas concesiones. Número de éxito, 13.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Estás en un período de renovación y nuevos comienzos, sabes lo que quieres para tu vida sentimental, hoy derrocharás encanto y seguridad que te harán irresistible. Número de éxito, 5.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: El amor llegará de manera poco usual, alguien que no te simpatizaba te mostrará un aspecto de su personalidad que te cautivará, hoy tomarás la iniciativa y conseguirás lo que quieres. Número de éxito, 8.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Hoy tendrás ganas de salir, hacer cosas diferentes y dejar atrás las desilusiones, guíate por tu intuición, te llevará hacia donde te sentirás bien y encontrarás lo que buscas. Número de éxito, 14.

LIBRA: 23 SET- 22 OCT.: Tu día estará lleno de compromisos que te vincularán con gente agradable y tu pareja se sentirá abandonada, trata de balancear tus actividades para que no te ocasionen problemas. Número de éxito, 11.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Aclararás temas pendientes que están ocasionándote problemas, no te importará mostrarte vulnerable y hablarás con el corazón, hoy el amor saldrá ganando. Número de éxito, 21.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Situaciones imprevistas traerán confusión a tu vida afectiva, pero lo que en un primer momento te incomodará a la larga será beneficioso para tu relación. Número de éxito, 4.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Tu sensualidad y encanto conquistarán, pero no te dejes llevar por la emoción ni hagas promesas que no podrás cumplir, lastimarías a alguien sin merecerlo. Número de éxito, 17.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Tu idea de seguir solo hasta encontrar a la persona ideal se mantendrá, pero hoy estarás muy animado y sociable, conocerás a gente sincera que se convertirán en amistades duraderas. Número de éxito, 10.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Tu humor será cambiante y afectará tu relación de pareja, las discusiones provocarán un distanciamiento que no durará mucho pero te servirá para que reflexiones. Número de éxito, 6.

