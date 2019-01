Abuso grupal a joven en un motel de Santa Cruz fue planificado, según abogado Ritter

Ritter: Abuso a una joven en motel fue planificado

Dos de los detenidos son trasladados a la cárcel de Palmasola. Foto: El Deber

Otto Ritter, abogado de la joven que habría sido violada por cinco varones, entre ellos un adolescente de 14 años, en un motel de la ciudad de Santa Cruz, dijo que la agresión sexual fue planificada con antelación porque los acusados la drogaron y le hicieron beber.

El jurista señaló que la violación no fue un acto que se produjo como consecuencia de las drogas ingeridas por los agresores, sino que fue un hecho premeditado y que por lo tanto debe recaer sobre ellos las sanciones.

“Ellos y su defensa no quieren que se realice la reconstrucción porque ya conocemos cuál es el camino que recorrieron. No empezó a las 19.00 en la discoteca como dijeron, sino que a las 16.00, cuando dos de ellos recogieron a la víctima en la avenida Banzer”, detalló en entrevista con la red Bolivisión.

Dijo que cuando los tres se encontraban bebiendo cervezas en una plazuela llegaron los otros en dos vehículos y después llevaron a la joven a su casa.

“Fueron a dejar los otros carros y se fueron en uno a la discoteca. Adentro ellos no bebieron porque sabían que con esa droga perderían el conocimiento, entonces le dieron a ella y después entre todos fueron al motel en ese carro”, manifestó.

Supuesto informe del IDIF

En pasadas horas se conoció, vía redes sociales, un supuesto informe del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) de Santa Cruz, en el que se establece que no hay violación. “Apareció una noticia falsa sobre un descarte de violación porque habría un informe que dice que no hay semen, entonces no habría violación, lo que no es cierto ya que el abuso está certificado porque hay desgarro anal. Se parte de un supuesto informe que no conocen las partes y es raro porque aún no salió”, dijo.

Al respecto, Pablo Mazzone, abogado de uno de los acusados, indicó que con ese informe se pedirá la inmediata liberación de los cinco imputados.

“Pedimos a la justicia que siga haciendo su trabajo y que se los libere mientras se consigan las pruebas sobre lo que realmente ocurrió esa noche. Ese informe es clave porque la señorita dice lo que sucedió”.

Cuatro de los acusados están recluidos en Palmasola y el adolescente en un centro especializado.

Fuente: Cambio