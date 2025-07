Identifican a linchado en Ivirgarzama, tiene antecedentes y la Felcc descartó a una segunda víctima

La víctima fue hallada sin vida, con múltiples lesiones y quemada en una calle de esta localidad del trópico. El caso continúa en investigación

Pedro Silva

Fuente: Unitel

La Policía logró identificar al hombre que este fin de semana fue linchado en proximidades a la localidad de Ivirgarzama, en el municipio de Villa Tunari, zona del trópico de Cochabamba, se trata de Richard García de 24 años.

Según el informe, el occiso tenía antecedentes por robo y presumen que el vehículo que conducía es indocumentado, ya que la placa que se halló en la zona no le correspondía.

La víctima era un hombre de 24 años

“Se ha realizado un trabajo técnico del chasis de la camioneta, la misma que no reporta, o sea no tiene un propietario, no tiene registro en el RUAT de Bolivia, por lo que presumimos que sería una camioneta indocumentada”, dijo Vanderley Flores, director de la Felcc.

De acuerdo a la información, la placa de auto que fue encontrada en el lugar está registrada en la ciudad de Santa Cruz, sin embargo, se alerta de que esta coincide con un motorizado que fue utilizado el pasado mes de mayo durante un enfrentamiento armado en la misma región.