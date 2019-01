Alcalde de Colomi: “Yo me refería a enterrar con el voto”

Afirma que respeta la vida

Después de ser objeto de una polémica nacional por advertir que se iba a enterrar vivos a los opositores, el alcalde de Colomi, Demetrio Pinto, aclaró que su intención era decir, en sentido figurado, que se iba a enterrar a la oposición con el voto.

“Yo me refería al tema de enterrar, digamos, en las urnas, con el voto, políticamente, etcétera. Si hablamos metafóricamente, también el MSM está enterrado, ha perdido su personería jurídica, a eso me he referido”, manifestó el Alcalde en entrevista con radio Pío XII de la Red ERBOL.

Pinto levantó polémica porque en un acto, con presencia del presidente Evo Morales, manifestó que “a Colomi no vamos a permitir ingresar a la oposición hermanos, si va a venir aquí a la oposición le vamos a enterrar vivo”.

El Alcalde sostuvo que mencionó esa frase “metafóricamente, en un sentido figurativo”. Agregó que “eso a veces utilizamos diariamente, hasta en la casa”.

“Algunos medios también han exagerado con esa frase y han polemizado y, de verdad, me da mucha pena que actúen de esa forma”, acotó el Alcalde de Colomi.

Pinto aseguró que respeta la vida y los derechos de los personas. Aseguro que todo partido puede ingresar a cualquier rincón del país para hacer su campaña de forma libre.

Incluso que señaló que los políticos pueden ingresar a su municipio, ubicado en la provincia Chapare de Cochabamba.

Fuente: erbol.com.bo