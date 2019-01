Analistas: obligar a jubilarse es ilegal y discriminatorio

Obligar a un trabajador a jubilarse por su edad es ilegal, inconstitucional y discriminatorio. Jubilarse es un derecho no un deber. Además, si las pensiones fueran dignas, no habría necesidad de aprobar una ley en este sentido: todos querrían jubilarse.

En este enunciado coincidieron ayer el investigador del Cedla, Bruno Rojas; el abogado constitucionalista José Antonio Rivera; el ejecutivo de trabajadores jubilados de Cochabamba, Carlos Quiroga Blanco, y un abogado laboralista que pidió el anonimato.

El martes pasado el presidente Evo Morales anunció su intención de adoptar la jubilación obligatoria como una medida para dar espacios de trabajo a los jóvenes.

Según Rojas, la propuesta del Presidente es inviable por tres razones: no servirá para incrementar el empleo debido a la elevada tasa de subempleo en el país; es una medida inconstitucional y discriminatorio contra las personas mayores, y las pensiones de jubilación son tan indignas que nadie quiere jubilarse.

Por su parte, el abogado laboralista explicó que la propuesta viola varios artículos de la Ley de Trabajo y de la Constitución. El artículo 46 de la CPE indica que toda persona tiene derecho a un trabajo digno, y el Estado debe proteger el ejercicio al trabajo. Además, el 49 de la CPE prohíbe toda forma de acoso laboral y despido injustificado. “Este artículo tácitamente deroga el artículo 66 de la Ley General de Trabajo que obligaba la jubilación a los 65 años”, dijo.

Además, el Gobierno, mediante decreto o ley quiere pasar por alto la CPE. El Gobierno primero tendría que modificar la CPE”, explicó a tiempo de indicar que la jubilación es un despido injustificado porque no figura como causal de despido en el artículo 16 de la Ley de Trabajo.

Para el abogado constitucionalista José Antonio Rivera, en tanto, el debate no debería ser si se debe o no reformar la CPE, pues el trabajo es un derecho constitucional, como lo es el descanso. “El debate debería ser cómo lograr una jubilación digna. Si hubiera jubilación digna, no habría necesidad de una ley, todos querrían jubilarse”, explicó.

Finalmente, Quiroga dijo que es absolutamente irresponsable querer jubilaciones forzadas cuando se hacen los cálculos como si los bolivianos vivieran 110 años, rebajando así las pensiones mensuales.

El desempleo no se soluciona con jubilación obligada, sino con políticas más integrales, dicen los analistas.

BAJAS PENSIONES

A grosso modo, las pensiones de jubilación se calculan promediando el sueldo de los dos últimos años para conocer el total acumulado en su tiempo de trabajo.

Luego se divide este total entre los años que, en proyección, viviría el trabajador. La ley en Bolivia asigna una esperanza de vida de 110 años.

Con estos cálculos, un trabajador que gana 10 mil bolivianos, y se jubila a los 65 tiene una pensión de 2.500 bolivianos.