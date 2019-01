Arce destaca elementos de cambios de la CPE

El ministro de Justicia destacó algunas transformaciones de la Constitución Política. Activistas del 21-F protestaron

William Zolá

En medio de las protestas que mantienen los opositores exigiendo respeto a la Constitución Política del Estado (CPE), rechazando la repostulación presidencial, el ministro de Justicia, Héctor Arce, destacó que la Carta Magna tiene elementos de cambio de la visión de país. Así lo dijo durante el acto de inauguración del año constitucional en Sucre.

Los activistas de la defensa del referéndum del 21 de febrero de 2016 protestaron en puertas de la Casa de la Libertad donde se desarrolló el acto y las autoridades tuvieron que salir por una puerta alterna. “Hay que respetar la Constitución; Bolivia dijo No; no hay salud, tampoco educación y tiene el descaro de pedir la reelección”, fueron algunos de los gritos que se escucharon y muchos transeúntes se unieron a su protesta con fuertes bocinazos.

Por su parte el ministro Arce señaló que la nueva Constitución Política del Estado, que es la decimoséptima que tiene el país, cumplirá diez años y que se constituye en el paradigma del cambio en Bolivia que desterró la inestabilidad, la desunión y dio paso a una nueva visión de país.

Se refirió a la nueva democracia en Bolivia que es resistida por los “autoexcluidos”, que a su criterio, no concentran una movilización ni siquiera mínima, que hablan de democracia pero no valoran que la nueva Constitución permite elecciones en primera y segunda vuelta y no hay monopolio de la Asamblea Legislativa.

Detalló que entre los cambios está la construcción de un Estado Plurinacional que sustituye la República, que reconoce a las naciones indígenas y se incluyó el Estado autonómico.

Destacó la elección de autoridades judiciales por voto popular, lo que no ocurre en todo el mundo, como parte de la democracia que trajo la nueva Constitución.

Remarcó que fue posible la independencia del Tribunal Constitucional Plurinacional que antes era parte del Poder Judicial. “Hoy tenemos un Tribunal Constitucional independiente, que es el verdadero intérprete de la Constitución (…) que sin ninguna limitación garantiza el efecto vinculante de sus fallos, no hay nadie por encima del TCP”, aseguró. Fue precisamente un fallo constitucional que habilitó la reelección.

Aclaró que el Tribunal Constitucional es plurinacional porque, a diferencia de otras instituciones del Estado, tiene la responsabilidad de desarrollar el carácter plurinacional del Estado, “es el primer órgano para desarrollar esa característica de justicia, de dignidad y de igualdad que hacen a la nación boliviana”.

Arce señaló que el TCP tiene el respaldo del Gobierno, de la comisión creada por Ley 898 y del Órgano Legislativo. “Cuentan con nuestro respaldo, pero tengan en cuenta que la nación boliviana está esperando la vida de esta Constitución que ha sido labrada en base a la sangre y los muertos de octubre y la lucha del pueblo boliviano”, concluyó.

Fuente: eldeber.com.bo