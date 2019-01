Ariana Grande, la ‘popstar’ que se ha atrevido a decirle “no” a la reina Isabel II

Ariana Grande durante la última gala del MET. (Getty)

Ha pasado un año y medio desde la masacre que acababa con 22 vidas y dejaba a otros 116 heridos en el concierto de Ariana Grande que tenía lugar en Manchester. Un periodo de tiempo que la intérprete considera todavía ‘demasiado corto’ como para ser honorada por sus labores solidarias tras el atentado. Por eso, ha declinado respetuosamente el título de ‘Dama del Imperio Británico’ que Isabel II pretendía otorgarle, una especial insignia que la monarca asigna anualmente a quienes considera que han hecho una labor filántropa o cultural extraordinaria.

Según afirman fuentes cercanas a la cantante, Grande todavía se encuentra atravesando el complicado duelo al igual que otros muchos familiares de los afectados que perdían la vida durante el concierto. Este decoro por parte de la Reina se convertía de forma inesperada en una complicada tesitura para la intérprete pop, que lo último que desearía es que “alguno de los damnificados interpretara el título como insensible”.

Ariana emocionada tras el concierto benéfico que organizó para las víctimas. (Getty)

Y es que la labor humanitaria y la entrega personal que la artista demostró después de la masacre se convirtió en un reto personal que parece todavía cargar a sus espaldas. Entre sus iniciativas se encuentra ‘One Love Manchester’, un macro concierto solidario que organizó dos semanas más tarde en la ciudad afectada y que logró recaudar tres millones y medio de euros, además de donar por completo a la fundación que se creó para las víctimas los beneficios de su tema ‘Somewhere Over the Rainbow’.

Un reconocimiento que todavía le parece ‘prematuro’

El título, que la convertiría en ‘lady’, se entrega normalmente a ciudadanos con nacionalidad británica, por lo que, en caso de que Grande hubiera aceptado, habría sido en calidad de dama honoraria.

Honor que habría recibido Ariana. (Getty)

Este reconocimiento le permitiría firmar con las siglas ‘DBE’ (Dame Commander of the Most Excellent Order of the British Empire), pero no presentarse como tal. Entre los extranjeros que figuran en esta preciada lista se encuentran figuras como Angelina Jolie, premiada por su labor contra la violencia sexual; Bill Gates por su aporte a la tecnología o Kevin Spacey por su labor teatral y cultural. Por el momento, la excelsa lista no contará con el nombre de la ‘popstar’

