Atlético de Madrid fue elegido el mejor club del 2018

En una nueva edición de los Globe Soccer Awards, llevados a cabo en Dubái, el conjunto de Simeone recibió la distinción por sus logros.F

En una nueva edición de los Globe Soccer Awards, Atlético de Madrid fue uno de los grandes ganadores de la gala al recibir el premio como el mejor club del 2018.

🇪🇸 Atlético de Madrid is the winner of the ✨Best Club Of The Year✨ Award, presented by Adil Al Ghaith, from Emirates (Senior VP Commercial Operations)⁣

