Arcistas admiten que es la peor gestión parlamentaria, opositores y evistas responsabilizan a Choquehuanca

Desde el 8 de noviembre de 2024 hasta el 2 de julio de este año, se llevaron a cabo siete sesiones ordinarias del pleno de la Asamblea Legislativa convocadas por Choquehuanca, la mayor parte de ellas terminaron con incidentes o no se logró el quorum necesario para su instalación.

A cinco meses de concluir el periodo legislativo no hay señales de mejorar el trabajo en la Asamblea Legislativa, los arcistas admiten que es la peor gestión por la obstaculización en la aprobación de leyes y créditos. Entre tanto, los parlamentarios de oposición y del evismo responsabilizan al vicepresidente David Choquehuanca por la falta de coordinación.

“Hace un año y más que se están bloqueando créditos, la oposición y el evismo se oponen a todo y a nada, esta es la peor Asamblea Legislativa que hemos tenido por la irresponsabilidad de algunos parlamentarios que no quieren trabajar. No sé a qué han venido si no es a apoyar la aprobación de proyectos que beneficien a la población”, afirmó la diputada arcista Olivia Guachalla.

En ese sentido, el diputado del ala evista Pacífico Choque responsabilizó al vicepresidente David Choquehuanca por la mala gestión en el Legislativo porque no tuvo la capacidad de dirigir durante los cinco años de mandato. Incluso afirmó que nunca fueron convocados a una reunión para planificar una agenda.

“El vicepresidente ha brillado por su ausencia en su condición nata de la Asamblea Legislativa, lamentablemente sus funciones dejan mucho que desear, es un vicepresidente que no ha podido conducir a la Asamblea Legislativa durante estos cinco años de gestión. Nunca hemos tenido una agenda legislativa, todas las sesiones fueron improvisadas”, manifestó el legislador.

La semana pasada se volvieron a registrar incidentes en la sesión del pleno del Legislativo donde se tenía previsto tratar la aprobación de dos créditos externos, entre ellos el préstamo de $us 100 millones de la cooperación japonesa que fue rechazado por esa misma instancia en abril de esta gestión.

Al respecto, su colega de Comunidad Ciudadana (CC) Lissa Claros, coincidió con esa percepción y afirmó que por la falta de coordinación se trata de forzar la aprobación de los proyectos de ley, tal como ocurrió en la sesión del 2 de julio, cuando se manipuló los resultados de la votación electrónica.

“Es una pésima gestión y se lo ha podido evidenciar en la anterior sesión con el voto electrónico, han intentado manipular la votación para la aprobación de los préstamos externos. Si hablamos de toda la gestión legislativa, no tenemos ningún avance significativo en la aprobación de normas que sean de interés nacional y es a consecuencia del mal liderazgos de Choquehuanca”, expresó.

La diputada arcista Lidia Tupa defendió la gestión de Choquehuanca y aseguró que los opositores y evistas son los que obstaculizan y entorpecen la aprobación de los proyectos normativos, haciendo alusión a la sesión de la semana pasada.

“Los opositores y los evistas son los que obstaculizan el trabajo de la Asamblea Legislativa y no es el vicepresidente, él se encarga de convocar a la sesión para debatir los proyectos y ellos responden de otra manera. Además, hay que lamentar que cada vez piden licencias y no asumen su responsabilidad al momento de tratar las normas”, manifestó.

Sesiones ordinarias

Bochornos

La última sesión que se desarrolló fue la semana pasada donde se tenía previsto aprobar dos créditos externos por alrededor de $us 130 millones y conformar la comisión de legisladores por el receso de medio año. Sin embargo, se declaró un cuarto intermedio porque se registraron incidentes en el momento de la votación para la aprobación de ambos proyectos.

En la sesión del 8 de noviembre fue suspendido por los actos bochornosos que protagonizaron los legisladores evistas que expresaron su molestia por la elección irregular del presidente de la Cámara de Diputados, Omar Yujra. Los parlamentarios lanzaron objetos y las flores que estaban en la testera.

En diciembre de ese año se realizaron dos sesiones para aprobar el receso parlamentario y conformar una comisión de legisladores, pero fracasó por el rechazo de opositores y evistas que pedían debatir el Presupuesto General del Estado (PGE) 2025.