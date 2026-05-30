Miguelito desata la fiesta en Vila Belmiro: Gol, asistencia y el Santos respira fuera del descenso gracias al boliviano

Con este rendimiento, ‘Miguelito’ suma su cuarto partido consecutivo como titular y consolida su mejor momento en Brasil.

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El ‘10’ boliviano se viste de héroe. La noche de este sábado (30) en Vila Belmiro tuvo acento boliviano. Miguel Terceros, ‘Miguelito’, volvió a ser determinante en el triunfo de Santos por 3 – 1 sobre Vitória por la fecha 18 del Brasileirao.

El mediocampista boliviano anotó su primer gol en el torneo y aportó una asistencia con la que lideró la victoria que permite al Peixe alejarse de los puestos de descenso y afrontar el receso con una tranquilidad que hacía meses no sentían los hinchas santistas.

“Tardo en llegar (mi gol), pero el tiempo de Dios es perfecto. Yo vengo trabajando bien y el profesor me está dando confianza y gracias a Dios pude ayudar al equipo con un gol y una asistencia. Vamos a trabajar para continuar en ese camino”, dijo Miguelito en entrevista con la red brasileña O Globo al finalizar el partido, con la emoción aún reflejada en su rostro y el cántico de la hinchada de fondo.

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El primer destello del nacional llegó a los 18 minutos: recibió cerca del área, enganchó dos veces hacia su izquierda y sacó un potente remate que, tras desviarse en un defensor, se coló en el arco para abrir el marcador. Vila Belmiro explotó. Más tarde, cuando el argentino Álvaro Barreal había estirado la ventaja a 2 – 0, Miguelito volvió a aparecer con un centro preciso que Gabigol conectó de cabeza para el 3 – 0, sentenciando el partido y desatando la euforia en las gradas.

Consultado sobre si la importancia de esta victoria es que Santos salga de la zona de descenso, Miguelito respondió con seguridad: “Sí, independientemente de la situación, venimos trabajando bien. Ese es el fruto del partido de hoy: conseguir la victoria, disfrutar las vacaciones y volver más fuertes”. El mediocampista mostró personalidad, movilidad y participación constante hasta su salida a los 69 minutos, cuando se retiró en medio de la ovación de los hinchas.

Con este tanto, su segundo con la camiseta del Santos -el primero había sido ante San Lorenzo por la Copa Sudamericana-, Terceros consolida su gran presente y ayuda al equipo paulista a sumar tres puntos vitales para alejarse del temido descenso. Sobre el círculo que formaron los jugadores al final del partido, Miguelito explicó: “Somos un grupo muy unido, el profesor ha estado hablando bastante con nosotros, y la unión hace la fuerza. Así que venimos trabajando bien y hoy dio resultado”, concluyó.

Con este rendimiento, ‘Miguelito’ suma su cuarto partido consecutivo como titular y consolida su mejor momento en Brasil. Su despliegue en recuperación, su claridad ofensiva y su capacidad para aparecer en los momentos clave fueron fundamentales para un Santos que termina la primera rueda con una victoria que ilusiona, fuera de la zona de descenso en la posición 15 y con su mediapunta boliviano como pieza inamovible del esquema. La fiesta en Vila Belmiro tuvo dueño y ese dueño se llama Miguel Terceros.