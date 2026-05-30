Trump al papa: «Alguien debería explicarle que Irán no puede tener un arma nuclear»

Previamente, el inquilino de la Casa Blanca definió a León XIV como «débil en materia de delincuencia y pésimo en política exterior» por la postura del sumo pontífice frente a la guerra en Irán.

Fuente: RT

Donald Trump utilizó sus redes sociales para enviar un nuevo mensaje al papa León XIV por su postura ante Irán y volvió a atacar al alcalde de Chicago, Brandon Johnson, quien se reunió con el sumo pontífice en el Vaticano.

«¡Alguien debería explicarle al papa que el alcalde de Chicago es un inútil y que Irán no puede tener un arma nuclear!», escribió el presidente estadounidense en su cuenta de Truth Social.

Enfrentamientos de Trump con el papá y el alcalde de Chicago

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Cabe recordar que, a mediados de abril, el inquilino de la Casa Blanca definió a León XIV como «débil en materia de delincuencia y pésimo en política exterior», después de que el sumo pontífice hiciera un llamado a los líderes del mundo a detener la guerra en Oriente Medio.

Además, afirmó que el líder religioso «debería estar agradecido», ya que su elección como papa se dio «solo porque era estadounidense» y que la Iglesia pensó que esa sería la mejor manera de lidiar con el mandatario.

Por otra parte, Trump amenazó el año pasado con desplegar cientos de efectivos de la Guardia Nacional en Chicago para combatir la delincuencia y calificó al alcalde de la ciudad de «sumamente inepto».