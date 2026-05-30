EE.UU. confirma haber disparado un misil contra un buque que intentaba llegar a Irán

El granelero Lian Star, con bandera de Gambia, ignoró más de 20 advertencias en las que se le informó que estaba violando el bloqueo estadounidense contra la República Islámica, informó el Centcom.

Fuente: RT

El Mando Central de EE.UU. (Centcom) confirmó este sábado que disparó un misil contra un buque mercante que navegaba por aguas internacionales del golfo de Omán con destino a un puerto de Irán.

Según la institución, el granelero Lian Star, con bandera de Gambia, ignoró más de 20 advertencias en las que se le informó que estaba violando el bloqueo estadounidense contra la República Islámica. «Un avión estadounidense inmovilizó el buque al disparar un misil Hellfire contra la sala de máquinas, después de que la tripulación se negara a acatar las órdenes», indicó el comunicado.

Por otra parte, el Centcom informó que, hasta el momento, sus fuerzas han inmovilizado cinco buques mercantes y desviado otros 116 para «hacer cumplir plenamente el bloqueo», en medio de negociaciones de paz y una frágil tregua.

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