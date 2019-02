Basura nuestra de todos los días

El colapso del relleno sanitario de Alpacoma, en La Paz, puso en evidencia nuestras miserias. Si bien será una auditoria la que establezca si se debió a la negligencia de la empresa, a los riesgos que entraña la inestable e impredecible topografía paceña, o a ambos factores, la gestión de basura nos expone a intermitentes conflictos de difícil solución integral. Llaman mi atención los casos de áreas metropolitanas de Cochabamba y La Paz. ¿Sabía usted que el año 2016, el Foro Económico Mundial calificó al botadero de K’ara K’ara de Cochabamba entre los 11 peores ejemplos de manejo de residuos del planeta? A pesar de que este vertedero paso a la condición de relleno sanitario siendo mejor gestionado, lo relevante es que desde el año 2001 fracasaron los planes de cierre y clausura definitiva. No se encuentra lugar donde emplazar uno alternativo y la instalación de plantas de reciclaje no avanza por no priorizarse su financiamiento concurrente por parte de municipios, gobierno central y gobernaciones.