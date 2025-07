Una nueva acción popular pone en vilo las elecciones; asambleístas y el TSJ rechazan la aceptación del recurso en Beni

COSAS más relevantes de la media jornada que le recomendamos leer.

La Sala Constitucional Primera de Beni aceptó un recurso contra las elecciones. Foto: La Razón

eju.tv

Sala del Beni admite acción para inhabilitar a candidatos con dos mandatos previos. Camacho, Añez y Pumari son inocentes y deberían estar libres, afirma Branko Marinkovic. Arce proyecta el futuro de La Paz en la “marcha al norte” y anuncia regalías hidrocarburíferas para el departamento. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

Sala del Beni admite acción para inhabilitar a candidatos con dos mandatos previos

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

La Sala Constitucional Primera de Beni aceptó una acción popular contra el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para que se inhabilite a los candidatos a senadores y diputados que hayan ejercido dos mandatos previos, sean estos continuos o discontinuos. La audiencia está fijada para el 21 de julio a las 10.00, de acuerdo con el vocal relator Charles Mejía y la secretaria de la Sala. Marlene Sierra Terán, en calidad de accionante, demanda el pronunciamiento sobre la Sentencia Constitucional Plurinacional 0007/2025, emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional, que establece que ningún ciudadano puede ejercer más de dos veces el cargo de presidente o vicepresidente. Además, el Auto Constitucional Plurinacional 0083/2024 del 1 de noviembre de 2024 ratificó que un funcionario no puede buscar una segunda reelección en el país, ya sea que haya ostentado el cargo de forma consecutiva o discontinua. El fallo no solo se aplica para el presidente o vicepresidente, sino para autoridades electas de los órganos Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

https://eju.tv/2025/07/sala-del-beni-admite-accion-para-inhabilitar-a-candidatos-con-dos-mandatos-previos/

Asambleístas cuestionan presentación de nuevo recurso contra las elecciones y recuerdan que está vigente la preclusión

En las pasadas horas se conoció que la Sala Constitucional Primera de Beni aceptó una acción popular contra el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), para que inhabilite a los candidatos a asambleístas nacionales que hayan ejercido dos mandatos previos, ya sea de forma continua o discontinua. Marlene Sierra Terán es la accionante que demanda el pronunciamiento sobre la Sentencia 0007/2025, emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). La audiencia está fijada para el 21 de julio a las 10.00, de acuerdo con el vocal relator Charles Mejía y la secretaria de la Sala. En el memorial enviado a ese tribunal de Beni, la ciudadana María Sierra Terán solicita la inhabilitación de los candidatos que hayan ejercido cargos públicos electos durante 10 años. Como medida cautelar, pide la suspensión temporal de la habilitación de las listas de candidatos que incluyan a exautoridades que hubiesen ocupado cargos electivos en dos períodos. La senadora de Comunidad Ciudadana (CC), Silvia Salame, afirma que es un nuevo intento de paralizar los comicios.

https://eju.tv/2025/07/asambleistas-cuestionan-presentacion-de-nuevo-recurso-contra-las-elecciones-y-recuerdan-que-esta-vigente-la-preclusion/

Camacho, Añez y Pumari son inocentes y deberían estar libres, afirma Branko Marinkovic

El candidato a primer senador por Libre deSanta Cruz, Branko Marinkovic, aseguró que no entrará en ninguna guerra sucia y aclaró que Luis Fernando Camacho, Jeanine Añez, Marco Pumari y otros presos políticos son inocentes y deberían estar libres. Marinkovic convocó a una conferencia de prensa para desmentir «interpretaciones» de algunos periodistas que, al parecer, no captaron el alcance de sus declaraciones y dieron a entender que él no estaría de acuerdo con la liberación del gobernador electo de Santa Cruz. Es todo lo contrario, Camacho, Jeanine Añez, Pumari y otros «no deberían estar presos ni un día más», subrayó. Branko apuntó al Gobierno y a un sector de la justicia que responde al MAS, de querer distraer a los bolivianos con otros temas, mientras trabajan para liberar de todos sus cargos a Evo Morales. La justicia está con miedo que venga un gobierno como el de Tuto Quiroga, porque perderán sus privilegios y por ello «quieren reflotar a la izquierda masista», enfatizó.

https://eju.tv/2025/07/camacho-anez-y-pumari-son-inocentes-y-deberian-estar-libres-afirma-branko-marinkovic/

Presidente del TSJ pide a jueces ser drásticos con Nina y todos los que llaman a la violencia

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, pidió a los jueces ser drásticos con Ruth Nina, exlíder del extinto Partido de Acción Nacional Boliviano (Pan-Bol), y las personas que llaman a la sedición y a la violencia en esta época electoral. El fin de semana, Nina dijo en Lauca Ñ, Trópico de Cochabamba, que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) “en vez de contar votos, contará muertos” el día de las elecciones. Esas declaraciones las hizo en un ampliado convocado por el expresidente Evo Morales, quien también aseguró que no se realizarán las elecciones el 17 de agosto. Varios actores políticos y autoridades electorales pidieron al Ministerio Público actuar de oficio y procesar a Nina por incitación a delinquir y por delitos electorales. El presidente del TSJ reprochó las aseveraciones de Nina y pidió al Ministerio Público actuar de oficio y a los jueces ser drásticos si se llegan a aprehender a ese tipo de personas que convocan a la violencia. Los jueces tienen que ser drásticos en las resoluciones que se vayan a emitir, dijo.

https://eju.tv/2025/07/presidente-del-tsj-pide-a-jueces-ser-drasticos-con-nina-y-todos-los-que-llaman-a-la-violencia/

Nina: «Solo hablan de los policías, como si la vida de los policías tuviera valor y la nuestra no»

La dirigente del extinto partido Pan-Bol, Ruth Nina, aclaró sus recientes declaraciones en las que afirmó que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) “contará muertos en lugar de votos”, y cuestionó la cobertura mediática sobre los hechos de violencia ocurridos en Potosí. Durante una conferencia de prensa, Nina lamentó que gran parte de la atención se centre únicamente en los policías fallecidos, ignorando, según ella, a los ciudadanos potosinos que también perdieron la vida. “¿Por qué no ha hablado la prensa? ¿Por qué muchos medios vendidos no han dicho que tenemos ocho asesinados y masacrados en Potosí?”, reclamó. La reacción de la exdirigente surge tras conocerse el informe preliminar de la Defensoría del Pueblo, que reporta ocho fallecidos durante los conflictos: dos personas particulares, dos manifestantes y cuatro policías. Pese a esa información, Nina expresó su molestia “Solo han hablado de los policías, como si la vida de nosotros, de esta mujer hija de campesina indígena, no tuviera valor”, manifestó.

https://eju.tv/2025/07/nina-solo-hablan-de-los-policias-como-si-la-vida-de-los-policias-tuviera-valor-y-la-nuestra-no/

Arce proyecta el futuro de La Paz en la “marcha al norte” y anuncia regalías hidrocarburíferas para el departamento

Durante la sesión de honor por los 216 años de la gesta libertaria de La Paz, el presidente Luis Arce delineó una visión estratégica para el desarrollo del departamento, destacando que la “marcha al norte” es el nuevo horizonte de crecimiento para los paceños y anunciando por primera vez la incorporación de La Paz al mapa hidrocarburífero del país. “La Paz ingresará por primera vez al área de los hidrocarburos. Por primera vez, La Paz recibirá regalías hidrocarburíferas”, afirmó Arce, señalando que este hito será posible gracias al descubrimiento del pozo Mayaya y a otros proyectos exploratorios en marcha. Pero fue la apuesta por el norte del departamento la que marcó el eje político del discurso. “Así como Pedro Domingo Murillo dejó la tea encendida, nuestro gobierno deja su tea: la marcha al norte, que traerá desarrollo para los paceños”, dijo. Según explicó, esta región será clave para fortalecer la producción ganadera, porcina y avícola, permitiendo superar la dependencia alimentaria.

https://eju.tv/2025/07/arce-proyecta-el-futuro-de-la-paz-en-la-marcha-al-norte-y-anuncia-regalias-hidrocarburiferas-para-el-departamento/

Gobernador Quispe lamenta la ‘crisis total’ y reclama soluciones al presidente Arce

A tiempo de recibir la efeméride paceña, el gobernador Santos Quispe manifestó este martes la preocupación que existe en la región debido a la crisis económica que no tiene soluciones hasta el momento de parte del Gobierno. Demandó al presidente Luis Arce que anuncie soluciones al respecto. “Nosotros estamos un poco preocupados, porque estamos viviendo una crisis total. No hay dólar, no hay petróleo, no hay diésel, no hay gasolina. Ahora en estos días hemos visto que han incrementado las filas de las movilidades al doble. No sé qué solución nos dará el presidente en su discurso, porque es fácil hablar, pero no hay soluciones. Nos hace ilusionar hasta el día de hoy y la gente está cansada”, manifestó Quispe. Incluso el Gobernador afirmó que “la gente ya podría voltear” al presidente Arce, pero la espera de las elecciones está tranquilizando a la población. Insistió en que la falta de combustible causa molestia y perjuicios, como en el caso de la Gobernación que no puede hacer mantenimiento de las carreteras.

https://eju.tv/2025/07/gobernador-quispe-lamenta-la-crisis-total-y-reclama-soluciones-al-presidente-arce/

División de autoridades municipales marca efeméride paceña: Chambilla pide a Dios que reflexione a Arias

La Paz vive una efeméride atípica en cuanto a sus sesiones de honor, que realizan las autoridades municipales. En esta ocasión, el festejo llega cuando existe una pugna entre el alcalde Iván Arias y la mayoría de los concejales, que se ha plasmado en la organización y participación de actos separados. El alcalde Arias asistió este miércoles a la sesión de honor de la Asamblea Departamental que se realizó en Casa Grande del Pueblo, junto al presidente Luis Arce y el gobernador Santos Quispe. En tanto, el Concejo Municipal encabezado por Chambilla realizó un acto de dimensiones menores en el hall del Palacio Consistorial. En ese acto, no participaron el alcalde ni sus concejales afines. En este conflicto, Arias no reconoce a la Directiva del Concejo encabezada por Chambilla, al considerar que fue elegida de manera ilegal. En esa línea, tampoco ha reconocido la sesión de honor convocada por el legislativo municipal. Chambilla dijo que, ante la actitud de Arias, tuvo que gastar de su bolsillo para hacer la sesión de honor del Concejo.

https://eju.tv/2025/07/division-de-autoridades-municipales-marca-efemeride-pacena-chambilla-pide-a-dios-que-reflexione-a-arias/

Alcalde de La Paz destaca reducción de funcionarios de 10.500 a 6.000 como uno de sus logros de gestión

En sesión de honor por los 216 años de la gesta libertaria, el alcalde de La Paz, Iván Arias, destacó la reducción de funcionarios de 10.500 a 6.000 como uno de sus logros de gestión; adelantó que mañana brindará un informe a detalle sobre las obras. “En nuestra gestión, mejoramos la casa, ordenamos nuestra administración. En el segundo año, reducimos personal, la Alcaldía tenía 10.500 empleados, hoy con el último ajuste hemos llegado a tener 6.000. Teníamos 14 secretarías, hoy tenemos 8; teníamos 40 direcciones, hoy tenemos 25; teníamos 75 jefaturas, hoy tenemos 30. Eso con el objetivo de paliar la crisis económica y no solamente generar problemas o quejas al gobierno central o a la gente”, dijo Arias en la Sesión de Honor de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD), realizada en la Casa Grande del Pueblo. Frente al primer mandatario, Luis Arce, el burgomaestre resaltó que su gestión nunca se prestó a movilizaciones en contra del Gobierno para generar inestabilidad; al contrario, se posicionó como promotor del diálogo para encontrar las soluciones.

https://eju.tv/2025/07/alcalde-de-la-paz-destaca-reduccion-de-funcionarios-de-10-500-a-6-000-como-uno-de-sus-logros-de-gestion/

«Premiar a Andrónico es congraciarse»: críticas por la condecoración edil a Rodríguez

La condecoración a Andrónico Rodríguez por parte del Concejo Municipal de La Paz controlado por la masista Lourdes Chambilla es motivo de críticas entre los legisladores que cuestionan el trabajo del senador y candidato presidencial. «Premiar al señor Andrónico Rodríguez es congraciarse o intentar congraciarse con quien no tiene capital político, con quien sabemos no tiene capacidad de ser candidato ni presidente, es una persona que desconoce la ciudad y el departamento de La Paz, en todo caso que lo premien en las seis federaciones, no el Concejo Municipal de La Paz», declaró el diputado de CC Alejandro Reyes. Chambilla organizó para este martes una sesión de honor paralela al acto al que asistió el alcalde Iván Arias en el nuevo Palacio de Gobierno. La concejal condecoró a diferentes «personalidades» paceñas, entre las que se encuentra Rodríguez. «Andrónico Rodríguez no ha hecho nada por La Paz, no entiendo qué es lo que están haciendo estos concejales que se venden, son concejales masistas que promocionan a Andrónico Rodríguez», opinó el legislador Alberto Astorga.

https://eju.tv/2025/07/premiar-a-andronico-es-congraciarse-criticas-por-la-condecoracion-edil-a-rodriguez/