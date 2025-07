Gobernador Quispe lamenta la ‘crisis total’ y reclama soluciones al presidente Arce

A tiempo de recibir la efeméride paceña, el gobernador Santos Quispe manifestó este martes la preocupación que existe en la región debido a la crisis económica que no tiene soluciones hasta el momento de parte del Gobierno. Demandó al presidente Luis Arce que anuncie soluciones al respecto.

“Nosotros estamos un poco preocupados, porque estamos viviendo una crisis total. No hay dólar, no hay petróleo, no hay diésel, no hay gasolina. Ahora en estos días hemos visto que han incrementado las filas de las movilidades al doble. No sé qué solución nos dará el presidente en su discurso, porque es fácil hablar, pero no hay soluciones. Nos hace ilusionar hasta el día de hoy y la gente está cansada”, manifestó Quispe.

Incluso el Gobernador afirmó que “la gente ya podría voltear” al presidente Arce, pero la espera de las elecciones está tranquilizando a la población.

Insistió en que la falta de combustible causa molestia y perjuicios, como en el caso de la Gobernación que no puede hacer mantenimiento de las carreteras.

Lamentó que por ahora el mandatario sólo ha dado “largas” sin solución concreta. “Yo quisiera que el presidente que nos dé una solución, para celebrar realmente nuestro departamento”, agregó.

También consideró que, en el caso de Evo Morales, el actual gobierno ha decidido “pasar la pelotita” y dejará al próximo que se encargue de la detención del exmandatario.