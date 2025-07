«Premiar a Andrónico es congraciarse»: críticas por la condecoración edil a Rodríguez

El presidente del Senado figura en la lista de «personalidades» a las que la concejal Lourdes Chambilla tiene planeado condecorar.

eju.tv / Video: CTV

La condecoración a Andrónico Rodríguez por parte del Concejo Municipal de La Paz controlado por la masista Lourdes Chambilla es motivo de críticas entre los legisladores que cuestionan el trabajo del senador y candidato presidencial.

«Premiar al señor Andrónico Rodríguez es congraciarse o intentar congraciarse con quien no tiene capital político, con quien sabemos no tiene capacidad de ser candidato ni presidente, es una persona que desconoce la ciudad y el departamento de La Paz, en todo caso que lo premien en las seis federaciones, no el Concejo Municipal de La Paz», declaró el diputado de CC Alejandro Reyes.

Chambilla organizó para este martes una sesión de honor paralela al acto al que asistió el alcalde Iván Arias en el nuevo Palacio de Gobierno. La concejal condecorará a diferentes «personalidades» paceñas, entre las que se encuentra Rodríguez.

«Andrónico Rodríguez no ha hecho nada por La Paz, no entiendo qué es lo que están haciendo estos concejales que se venden, son concejales masistas que promocionan a Andrónico Rodríguez, que por debajo ya tienen negociaciones para ser candidatos o tener un puesto si Andrónico gana la elección nacional, es nefasto que se le entregue un reconocimiento a una persona que no ha hecho absolutamente nada por La Paz», opinó el legislador Alberto Astorga.

El senador androniquista Félix Ajpi, por su parte, sostuvo que no es él quien debe explicar el porqué se decidió condecorar al exaliado de Evo Morales.

«Eso a mí no me corresponde explicar, eso tienen explicar las autoridades que están convocando para esa condecoración, yo mal puedo decir si es malo o es bueno, hay que ir a consultar a la autoridad municipal correspondiente, son autónomos ellos», señaló Ajpi.