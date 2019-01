Bolivia confía que fallo favorable sobre propiedad de barcazas no será revertido

Foto: Archivo

La Paz, 8 ene (ABI).- El procurador general del Estado, Pablo Menacho, aseguró el martes que el fallo a favor de Bolivia sobre la propiedad de las 16 barcazas chinas en litigio con dos empresas de ese país no será revertido a pesar de la apelación que podrían presentar las firmas demandadas.

En una conferencia de prensa, Menacho explicó que existe un plazo de 30 días para que cualquiera de las parte apele la decisión y adelantó que Bolivia no presentará ningún reclamo porque el fallo fue absolutamente una victoria para el Estado boliviano.

“Vamos a ver qué hacen las contrapartes, que son las empresas demandadas, pero dada la forma en que se dio este fallo, es decir, la prueba bajo la cual se reconoció la propiedad de las barcazas a favor de Enabol (Empresa Naviera Boliviana), va a ser un fallo que no será revertido”, dijo.

Menacho indicó que el 17 de diciembre de 2018 el Tribunal Marítimo de Qingdao, China, hizo conocer su decisión de restituir a Bolivia el derecho propietario de las 16 barcazas y dos remolcadores que estaban en litigio desde 2010.

Dijo que la sentencia emitida permitiría a Bolivia recuperar las embarcaciones para transporte de personas y tramitar su pronto envío al país.

El fallo también establece que el costo del juicio civil debe ser asumido por las empresas demandadas, es decir las chinas Weihai Xintaiyuan Shipbuilding Co. Ltd. y Dayu Shipbuilding Ocean (Shandong) Co., Ltd., según fuentes oficiales.

