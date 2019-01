Cochabamba. Presentan a nuevo gerente de Semapa tras denuncia contra Serhan

La posesión del nuevo gerente de Semapa. | Saul Martín Numbela





El alcalde suplente temporal Iván Tellería presentó hoy a Raúl Flores como nuevo gerente del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado (Semapa) en reemplazo de Joaquín Antezana.

La nueva dirección se instala a un día de que la empresa a la cabeza de Joaquín Flores, se querelle contra Gamal Serhan, exgerente, por la compra irregular de medidores. Hoy, Los Tiempos dio a conocer esta denuncia que de ser aceptada daría inicio a una investigación.

“La Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz me obliga, como gerente ejecutivo, a presentar esa querella en contra de la ex-MAE. Los pasos a seguir los establecerá la Fiscalía, que seguramente lo citará al exgerente (Serhan), y ellos verán si lo imputan o no”, declaró ayer, Antezana.

Anrtezana aseguró que decidió alejarse del cargo porque tiene proyectos personales para el 2019. “He cumplido un ciclo”, manifestó.

Por su parte Tellería aclaró enfáticamente que no es una decisión “forzada”. “Hay un montón de denuncias pero estos procesos no son del gerrente sino de Semapa pero esto va a continuar no se va a quedar ahí”, aseveró.

Raúl Flores, que estuvo en la gerencia de Semapa previamente en 2014 y 2015, manifestó que se enfocará en garantizar la provisión de agua al municipio y principalmente a la zona sur.

Los Tiempos Digital