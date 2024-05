Cae demanda de préstamos de empresas en la banca, según datos de Asoban

Fuente: eldeber.com.bo

Las empresas grandes, medianas y pequeñas disminuyeron la demanda de créditos. Las cifras hasta abril del 2024 reflejan una contracción de los préstamos destinados al sector privado cuando hace dos años habían crecido un 7,4%, como lo muestra el boletín oficial de la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban).

Así, mientras en 2022, el crédito empresarial alcanzaba los $us 6.885 millones este año descendió a $us 6.640 millones. En pymes, disminuyeron de $us 3.710 a $us 3.182 millones y en consumo se redujo en 0,7%. Mientras en microcrédito se desaceleró en 3,2% y el hipotecario en 0,7%.

“Los empresarios están desesperados, no pueden producir porque no hay dólares”, dijo Jean Pierre Antelo, presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco).

En criterio del dirigente, la inestabilidad política que vive el país no permite que la economía pueda retomar una senda de crecimiento para generar desarrollo, progreso y prosperidad.

Consultado sobre la caída en la demanda de créditos del sector empresarial, Jhonny Morales, viceministro de Política Tributaria, dijo que se trata de un dato revelador porque el negocio de las financieras es la intermediación. “Ellos captan recursos económicos y luego otorgan créditos, pero hay temporadas en los bancos; a inicios del año, que pagan salarios y tienen mayor cantidad de gastos, pero en los próximos meses vuelven a reducir la brecha canalizando préstamos”, dijo.

Asimismo, agregó que la recaudación del Impuesto Al Valor Agregado (IVA) aumentó en 47% y en utilidades creció un 127% para la presente gestión. “Los datos que tenemos advierten un comportamiento distinto”, indicó.

El experto en finanzas, Róger Mario López, precisó que la cartera se contrae como consecuencia de la desaceleración económica y las expectativas, lo que se evidencia en el decrecimiento de la cartera empresarial y pyme.

Llama la atención el crecimiento en microcréditos que, ojalá, la banca esté internalizando bien el riesgo de crédito en este nuevo contexto y no sea un escape hacia adelante, dando créditos que parecen ser más rentables, pero que conllevan mayor riesgo, agrega.

La cartera de la banca es un termómetro de la confianza que existe en el sistema financiero y en la situación económica nacional, y en este sentido no sorprende el comportamiento expuesto por el reporte de Asoban, señala el analista Juan Fernando Subirana.

“La tasa de crecimiento estimada por organismos internacionales es del 1,4% para Bolivia, una tasa menor al promedio regional e incluso al promedio histórico de Bolivia y a esto tendríamos que añadir la situación en torno a la ausencia de dólares”, precisó.

Además, señaló que el crecimiento del peso del microcrédito en la cartera global es una tendencia natural en economías que inician periodos depresivos; en efecto es un alto riesgo para los bancos; sin embargo, es importante recordar que el exceso de regulación no les deja muchas opciones de negocios y están forzados a asumir riesgos cada vez mayores.

Los banqueros consultados por Dinero, pidieron la reserva de su nombre, pero indicaron el decrecimiento de la cartera de empresarial, principalmente en los sectores productivos se debe a que las tasas pasivas a la que los bancos captan a largo plazo están cercanas al 6%, lo que hace inviable el cumplimiento de la Ley 393 que exige tasas topes en vivienda social entre un 5,5% y 6,5% y crédito productivo empresarial al 6%.

Otro ejecutivo del sector financiero privado sostuvo que urge una revisión de la ley para re evaluar los topes de tasas que en las condiciones actuales han quedado completamente obsoletas y están generando un freno en el dinamismo del crédito y un desplazamiento al microcrédito que tiene un margen mayor y un riesgo mayor.

A su vez, Claudia Pacheco, presidenta de la Colegio de Economistas de Santa Cruz, considera que el sistema bancario ha experimentado una contracción significativa en los últimos dos años, afectando principalmente a los sectores empresarial y de pequeñas y medianas empresas (pymes).

Esta retracción se ha traducido en una notable disminución de la inversión y la generación de empleo, como consecuencia de la reducción en la disponibilidad de crédito, según revela el informe de Asoban.

A pesar de que el Gobierno señala que las tasas de desempleo son las más bajas registradas, los datos sobre la contracción crediticia en estos sectores clave contradicen esta afirmación. Estos indicadores sugieren que la economía enfrenta dificultades y tiene un panorama sombrío, complicando aún más la creación de empleo, dice Pacheco.

Para la economista María Angélica Aguilar explicó que se podría pensar que la caída en los créditos se relaciona con el menor nivel de actividad económica que se ha estado viendo en 2023 (cifras del PIB disponibles hasta el tercer trimestre de 2023).