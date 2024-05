Juez rechaza anular imputación que pidió expareja de periodista y debe enfrentar medidas cautelares

La periodista Carolina Ulloa denunció que fue víctima de violencia por parte de su expareja. Foto: Internet

Fuente: ANF

La Paz. – El juez 12 de Instrucción Cautelar Anticorrupción de La Paz, Elmer Laura, negó el incidente de actividad procesal defectuosa que presentó Gonzalo V., expareja de la periodista Carolina Ulloa, y dejó sin efecto la solicitud de anular la imputación en su contra. Dispuso audiencia de medidas cautelares presencial para el martes 4 de junio.

“Por tanto, el juez 12 de Instrucción Cautelar Anticorrupción de esta capital con las facultades establecidas declara infundado el incidente de actividad procesal defectuosa que habría hecho conocer el señor Gonzalo Vargas y, por ende, rechaza los planteamientos de pretender la nulidad de resolución de imputación formal que habría planteado el señor Vargas”, dictó el juez.

El sindicado presentó el recurso legal solicitando la anulación de la imputación que pesa en su contra por el delito de violencia familiar, que interpuso la periodista debido a las agresiones que sufrió en enero de este año. La audiencia se instaló a las 14:00, aproximadamente, donde la defensa del sindicado y de la víctima presentaron sus argumentos.

El juez afirmó que la defensa de Vargas no pudo demostrar que la imputación que emitió el Ministerio Público en su contra haya vulnerado el derecho a la defensa, tal como señaló durante la audiencia de resolución de incidente.

“El día de hoy (29.05.2024), con referencia al fundamento de imputación, no hemos escuchado en absoluto con qué acto o con qué situación se ha violado algún derecho que no le haya permitido ejercer el derecho a la defensa, aspectos que no se pueden establecer de manera clara y especifica respecto a la defensa del imputado y que sea trascendente, que permita a la autoridad jurisdiccional poder evacuar una resolución anulando la imputación formal”, precisó.

A la vez, la autoridad judicial dispuso el desarrollo de una audiencia de medidas cautelares en contra del sindicado para el martes 4 de junio, a las 13:30, de forma presencial para el imputado. En el caso de la víctima, puede presenciar ese actuado de forma virtual.

“Asimismo, el día de hoy se determina la aplicación de medidas cautelares para el señor imputado y vamos a señalar audiencia para el señor Gonzalo Vargas Mancilla para el día martes 4 de junio”, indicó.

Ulloa fue víctima de las agresiones del sindicado desde el 2015 y cuatro años después decidió separarse. Sin embargo, la violencia persistió hasta el punto de que la amenazó con quitarle la custodia de su hija, incluso de atentar contra su vida.

