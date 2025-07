‘Israel lleva meses utilizando el hambre como arma’, denuncia portavoz de ONG de veteranos israelíes

Casi a diario, bajo el fuego del ejército israelí, palestinos mueren en su intento de buscar comida y productos básicos en los puntos de distribución de ayuda manejados por la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF). Nuestra enviada especial Melissa Barra habló con Joel Carmel, director de campaña de Breaking the Silence, una ONG de veteranos israelíes que sigue de cerca el tema.

Tras levantar el bloqueo total impuesto a Gaza en marzo, Israel puso en marcha a finales de mayo un mecanismo de distribución de ayuda dirigido por la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF), respaldada por Estados Unidos. Sin embargo, semana tras semana, decenas de palestinos que se acercan a los centros de distribución de ayuda mueren bajo los disparos del ejército israelí. Y si bien GHF niega que esto ocurra, las noticias de este tipo se suceden.

Ganar tiempo y legitimidad

«Si Israel realmente quisiera que Gaza o la población de Gaza recibiera ayuda, entonces hay organismos adecuados que saben cómo hacerlo, agencias y organizaciones internacionales y organismos de la ONU que saben cómo distribuir la ayuda, y tienen mucha experiencia en diversas partes del mundo. Hasta principios de este año, la forma en que se hacía era a través de cientos de puntos de distribución operados por este tipo de organizaciones. Israel no quiere que eso ocurra. Y la razón por la que esto está ocurriendo es porque Israel lleva varios meses utilizando el hambre como arma, utilizando la distribución de ayuda como arma para concentrar a la población en zonas muy específicas», dice a RFI Joel Carmel, director de campaña de la ONG Breaking the Silence, conformada por veteranos israelíes.

Además, recalca, «es una manera para Israel de ganar tiempo y mostrar al mundo que sí, nos estamos ocupando de la cuestión alimentaria, que no estamos matando de hambre a la gente de Gaza, que nos preocupamos por sus necesidades. Y se supone que con ello Israel adquiere algún tipo de legitimidad, no sólo para la comunidad internacional, sino también para vender esta guerra a la propia población israelí, para mejorar los debates internos, para poder decir, mira, todo va bien. De hecho, lo que hace es prolongar la guerra -que no sé si realmente se puede aún llamar guerra a este punto- pero no está ocurriendo por ninguna buena razón, y desde luego no está ocurriendo para atender las necesidades de la población de Gaza».

«Los soldados utilizan armas letales reales»

«Lo que sabemos es que los soldados no están entrenados para distribuir ayuda, y no saben cómo facilitar ese tipo de esfuerzo. Los soldados están entrenados para luchar en guerras, y están entrenados para estar en situaciones de combate. Y también sabemos, por cierto, que GHF, el contratista estadounidense que se ocupa de la distribución de la ayuda en sí, tampoco tiene ningún tipo de formación. Parece un grupo de personas con muy poca experiencia en este tipo de cosas, que lo hacen básicamente para obtener beneficios económicos», prosigue Carmel.

Por otra parte, denuncia que «los soldados apostados en esas zonas y que tienen que dirigirse a las multitudes lo hacen utilizando fuego real. Se comunican con las multitudes de personas hambrientas que están esperando o se dirigen a los lugares de distribución de la ayuda disparando cuando quieren que dejen de venir, cuando la ayuda está terminada, entonces disparan contra las multitudes. Y lo que hemos escuchado de varios informes es que están haciendo esto, no utilizando medios antidisturbios y armas no letales, sino que lo están haciendo con armas letales reales, incluso con armas de fuego, y no sólo esto. Y ese tipo de cosas ha tenido las consecuencias que hemos visto: unos 600 palestinos han muerto en el último mes sólo en este esfuerzo por conseguir algo de comida».

«El objetivo es hacer que Gaza sea inhabitable»

«Pero la otra cosa que sabemos es que hay una razón muy específica por la que el esfuerzo de distribución de ayuda está ocurriendo de la manera en que está ocurriendo. Y es para trasladar a la población palestina a los lugares donde las IDF [Fuerzas de Defensa de Israel] y el Gobierno israelí quieren que estén. Están utilizando los lugares de distribución de ayuda, que se encuentran en zonas muy concretas (tres de ellos están en el sur de Gaza, muy cerca de la frontera con Egipto, y uno de ellos en el corredor de Netzarim) para llevar a los palestinos a determinados lugares. Y Netanyahu ya ha dicho que están destruyendo cada vez más casas. En otras palabras, están llevando a los palestinos a ciertos lugares utilizando los esfuerzos de distribución de alimentos con el fin de despejar más y más áreas, los están concentrando en enclaves cada vez más pequeños. Y ese es un objetivo declarado de esta guerra», subraya el portavoz de Breaking the Silence.

Y concluye: «También es algo que se está haciendo realmente para garantizar que los palestinos no tengan ningún lugar al que volver, y forma parte de este esfuerzo mayor para hacer imposible que los palestinos vuelvan a llevar una vida normal en Gaza, que, desde el punto de vista de Israel, es el objetivo de la misión aquí. El único objetivo del día después que el Gobierno israelí ha declarado y descrito correctamente es hacer que Gaza sea inhabitable.