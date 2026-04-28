COB y Magisterio consideran tardía convocatoria del Gobierno y ratifican cabildo el 1 de mayo

El Magisterio considera que se debe radicalizar las medidas de presión. La COB dice que el 80% de las demandas que plantearon fueron rechazadas.

Fuente: Unitel

La Central Obrera Boliviana (COB) y el Magisterio descartan asistir al diálogo que convocó este martes el Gobierno para conversar sobre las demandas que plantearon. Ambos sectores confirmaron el Cabildo del 1 de mayo en El Alto y se plantean medidas de protesta radicales.

“Se ha decidido que todo se va a definir en el ampliado nacional, en el gran cabildo nacional del 1 de mayo”, respondió el dirigente de la COB, Mario Argollo, sobre la convocatoria del Gobierno.

Cabe recordar que este martes por la tarde, el ministro de Trabajo, Edgar Morales, convocó a la COB y al Magisterio a instalar mesas de trabajo entre Gobierno, trabajadores y empresarios para analizar las demandas planteadas.

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“Ahorita ir a mesas de diálogo, la gente creo que lo puede ver como traición, porque ya los ejecutivos departamentales ya han ido a sus sectores, a sus regiones, para garantizar y venir con sus contingentes”, manifestó Argollo.

El Magisterio urbano es otro sector movilizado. Inició una marcha el lunes desde Calamarca para llegar el viernes a la ciudad de El Alto y participar del cabildo de la COB. Un dirigente descarta asistir a la convocatoria del Gobierno.

“No tiene sentido sentarse con el Gobierno, con las autoridades, cuando de entrada te dice que no se puede atender el problema económico salarial, no se puede atender el problema de la desocupación, es decir, no se puede atender nada”, señaló Luis Álvarez, dirigente de los educadores.

Álvarez considera que, ante la negativa del Gobierno a sus demandas, ahora lo que corresponde es radicalizar las medidas de presión y generalizarlas.

“Yo creo que no tiene ya sentido la negociación, lo que único que se tiene que hacer es radicalizar las medidas callejeras para imponer desde las calles las necesidades que tenemos los trabajadores”, concluyó el dirigente.