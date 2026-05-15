El exgobernador de La Paz Santos Quispe es designado director de Culturas en la Alcaldía de El Alto

El exgobernador de La Paz Santos Quispe perdió en su intento de busca la reelección

eju.tv

El exgobernador de La Paz Santos Quispe asumió el cargo de director de Culturas en la Alcaldía de El Alto, administrada por el alcalde Eliser Roca. Llega a esta función con un patrimonio de Bs 90.000 y ninguna deuda, según su declaración jurada presentada ante la Contraloría General del Estado.

El secretario municipal de Educación y Culturas de la Alcaldía de El Alto, Carlos Laura, informó sobre la reciente designación de la exautoridad departamental.

Quispe culminó su gestión como gobernador los primeros días de mayo, al igual que el resto de las autoridades subnacionales. Aunque buscó la reelección, no logró el apoyo ciudadano suficiente para un nuevo mandato.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

De acuerdo con su declaración jurada, el ahora director cuenta con un solo bien valorado en Bs 90.000 y registra rentas anuales significativamente superiores a sus activos, cifradas en Bs 198.913. Su declaración oficial lleva fecha de este 15 de mayo.

“Ya tenemos director de Culturas, que es el exgobernador Santos Quispe, quien ya asume esa función. Él ya se encuentra desempeñando labores en la Dirección de Culturas de la ciudad de El Alto”, afirmó Laura.