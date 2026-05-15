Ofertan carne de pollo a precio de liquidación en Santa Cruz y en La Paz el kilo se dispara a Bs 35

Desde el sector avícola reportan que hay sobreproducción y no pueden enviar el producto a occidente debido a los bloqueos, mientras que en mercados paceños cierran sus puestos debido a la falta del producto.

Uno de los centros de abasto en la capital cruceña. Foto: Unitel

Fuente: Unitel

Los bloqueos en Bolivia están generando dos escenarios opuestos en torno a la carne de pollo: mientras en mercados cruceños comerciantes y productores bajan los precios para evitar pérdidas por la sobreoferta, en La Paz la falta del producto obliga a vender el kilo hasta en Bs 35 mediante operativos de abastecimiento impulsados por la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa).

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En Santa Cruz, desde el sector avícola reportan que la imposibilidad de enviar pollo al occidente está provocando una acumulación de producción, lo que implica una sobreoferta que ya se refleja en los mercados cruceños, donde vendedores señalan que están rematando a precio de liquidación.

“Casi todos los pollitos BB que no se están pudiendo mandar al interior, se están alojando localmente en la granja. Eso va a hacer que haya una superpoblación de pollo y una sobreproducción de aquí a 3 – 4 semanas”, señaló Enzo Landívar, presidente de Asociación Departamental de Avicultores (ADA).

A inicios de semana, en los mercados cruceños se vendía el kilo de pollo en torno a los Bs 19, pero este viernes el precio rondaba los Bs 14, según expuso una de las comerciantes consultadas por UNITEL.

“Tenemos miedo que se quede, porque se arruina también y entonces, ofertamos terminarlo rápido”, dijo una vendedora de pollo, al explicar por qué reducen los precios pese a las pérdidas.

Desde el sector avicultor advierten que la situación también golpea directamente a los productores, ya que no solo dejan de enviar pollo a occidente, sino también porque el precio que reciben en Santa Cruz está por debajo de sus costos de producción.

En La Paz, Emapa amplió el operativo extraordinario de abastecimiento mediante un puente aéreo activado por el Gobierno nacional, comercializando el kilo de pollo a Bs 35 con control sanitario, facturación y cadena de frío.

Según el reporte oficial, durante la jornada del jueves Emapa comercializó aproximadamente 8.000 kilos de carne de pollo, equivalentes a unas 3.600 unidades. Los pollos tienen un peso de entre 2 y 2,3 kilos por unidad y se determinó la venta de un pollo por persona para llegar a más familias paceñas.

Sin embargo, desde ADA reflejan que la demanda diaria en el departamento ronda los 200.000 pollos y ante la falta del producto las vendedoras deben cerrar sus puestos en los mercados porque no tienen producto para la venta.

El ministro reconoció que “el puente aéreo tiene sus limitaciones”, por lo que instó a los sectores movilizados a deponer actitudes y entablar un espacio de diálogo con el Gobierno nacional.