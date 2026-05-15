Fiscalía abre investigación por avionetas con droga halladas en Argentina

El Ministerio Público abrió dos investigaciones en Santa Cruz y Beni tras el hallazgo de avionetas bolivianas interceptadas en Argentina con sustancias controladas.

Fuente: RED UNO

El Ministerio Público confirmó la apertura de dos procesos de investigación en el país tras el hallazgo de avionetas bolivianas que fueron interceptadas en territorio argentino con sustancias controladas.

El fiscal Julio César Porras informó que ya se realizó el cruce de información con autoridades argentinas, lo que permitió activar las indagaciones en territorio nacional.

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“Ya hemos cruzado información con los pares de Argentina, se ha aperturado dos casos. Uno se ha aperturado en Santa Cruz y otro se ha aperturado en el Beni, entonces sobre eso ya hay investigaciones, ya hay requerimientos pendientes referentes a la investigación”, señaló la autoridad.

Asimismo, indicó que ya se ejecutaron algunos operativos en ambos departamentos y que se prevé continuar con más allanamientos en el marco de la investigación.

“Efectivamente, ya se ha realizado alguno y lo que se ha secuestrado, alguna información también, y sobre eso se va a trabajar esta semana que viene. Vuelvo a repetir, estamos esperando informaciones de Argentina y sobre eso vamos a ir trabajando”, agregó.

De acuerdo con el reporte oficial, en el último operativo vinculado a una de las avionetas interceptadas en Argentina, se logró la aprehensión de dos pilotos bolivianos, quienes serán procesados en ese país.

Consultado sobre posibles vínculos con redes del narcotráfico, el fiscal señaló que aún no se cuenta con información confirmada, aunque no se descartan líneas de investigación.

“Por el momento no tenemos esa información, no hay, pero no descartamos en ningún momento nada. Estamos primeramente, como le digo, identificando cruces de informaciones sobre eso. Si hay informaciones referentes a él u otro, le vamos a estar dando más adelante”, explicó.

Las investigaciones continúan en coordinación con autoridades argentinas, mientras el Ministerio Público espera nuevos reportes para avanzar en la identificación de posibles conexiones internacionales.