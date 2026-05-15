Mineros asalariados y maestros rurales se abren al diálogo con el Gobierno para superar la convulsión social

Después de 13 días de convulsión social, la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) considera que el diálogo es la vía para resolver los conflictos, mientras que la Confederación de Trabajadores de la Educación Rural decidió replegarse y reconoció que hubo avances en el diálogo iniciado con el Ministerio de Educación.

Uno de los bloqueos instalados en El Alto. Foto: Wara Tv

Fuente: Visión 360

Los mineros asalariados y el magisterio rural anunciaron hoy su predisposición a retomar el diálogo con el Gobierno, mostrando un giro en su posición de pedir la renuncia del presidente Rodrigo Paz como una solución para poner fin a las medidas de presión que agobian a la sede de Gobierno.

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El secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), Andrés Paye, abrió hoy la posibilidad de resolver el conflicto social que convulsiona, sobre todo, la sede de Gobierno, a través del diálogo con el Gobierno.

Después de la realización del cabildo convocado por la Central Obrera Boliviana (COB) el Primero de Mayo, Día Internacional del Trabajo, que convocó al paro indefinido, Paye advirtió que: “están en manos del Gobierno: o atiende y gobierna con el pueblo y para el pueblo, o definitivamente se va”.

El dirigente minero bajó el tono de sus declaraciones realizadas los pasados días, cuando exigía la renuncia del presidente Rodrigo Paz, con el argumento de la incapacidad para resolver problemas estructurales del país.

A esta posición se sumó, por separado, el secretario ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de la Educación Rural de Bolivia, Juan Carlos Mamani, quien anunció el repliegue de los profesores y apostar por el diálogo con la ministra de Educación, Beatriz García.

Esta tarde, anunció que sus bases permanecerán un tiempo y luego se replegarán, porque sostuvo que tienen que velar por la integridad física de la sociedad, según CVC Noticias.

El magisterio rural protagonizó una jornada de violencia el pasado jueves: cientos de profesores destruyeron parte de la estructura del Ministerio de Educación, vandalizaron los contenedores de basura de la avenida Arce y calles aledañas, y dañaron las jardineras que encontraron a su paso.

A 11 días del inicio del bloqueo de carreteras, sobre todo en el departamento de La Paz, Paye manifestó que, a pesar de los discursos que piden la renuncia del presidente, la vía para resolver este conflicto es el diálogo, informó Radio Fides.

El dirigente minero reconoció los perjuicios que provocaron las medidas de protesta, como el bloqueo de carreteras. Esta medida, instruida por la COB y ejecutada por la Federación Departamental de Campesinos Túpac Katari, dejó aislado al departamento de La Paz, provocando el desabastecimiento de alimentos, medicamentos y combustibles, además de impedir el paso de ambulancias y oxígeno medicinal.

A raíz de la intransigencia de los bloqueadores, decenas de turistas permanecen varados en las carreteras; algo similar sucede con los conductores del transporte libre, que se encuentran en condiciones lamentables. A ello se suma la muerte de tres personas que no pudieron llegar a los centros de salud para recibir atención médica oportuna.

En medio de esta situación, Paye manifestó que, a pesar de los discursos radicales de los bloqueadores en las carreteras que exigen la renuncia del primer mandatario, la vía para solucionar los conflictos sociales es el diálogo.

“Tiene que ser el diálogo, no solamente el diálogo, la sinceridad y, sobre todo, ese compromiso con Bolivia, con el país, con la población, sea este gobernante o sea otro gobernante”, afirmó.

Manifestó que “sería lindo” si Bolivia tuviera un Gobierno que “no robe ni deje robar, que no se meta en temas de corrupción ni en otros temas que realmente dañan y manchan al aparato gubernamental, pero desafortunadamente ese tema está muy calado en esos niveles, perjudica y da una mala imagen”.

Por su parte, Mamani, después de la jornada de violencia que protagonizó ese sector en la ciudad de La Paz, informó que las protestas cesarán porque decidieron apostar por el diálogo con el Gobierno Nacional.

“Hoy justamente hemos instruido también no seguir persistiendo porque consideramos también que este movimiento, si bien ha sido orgánico, tenemos un comité de huelga ya prácticamente elegido por las bases, entonces hoy estaremos acá hasta cierta hora, luego nos vamos a replegar”, informó el representante de los maestros rurales.

Dijo que el magisterio rural es consciente y tiene que velar por la integridad física de la sociedad, así como de sus afiliados. “Estaremos unos momentos más acá porque hemos pedido, hemos instruido a través de la federación, que no haya más disturbios y nos controlemos entre nosotros, y también a esa gente infiltrada, por ese lado también se va a ir controlando”.

Mamani informó que tienen seis maestros heridos y tres detenidos; los heridos están hospitalizados y, con relación a los detenidos, anunció que se hizo la representación correspondiente ante las autoridades para su liberación.

“Por ese lado, pedimos también la cordura a la Policía Boliviana para que de alguna manera se pueda coadyuvar en este tema de su liberación”, afirmó.

Dijo que el sector siempre buscó el diálogo y reconoció que hubo avances con las autoridades, sobre todo en algunos temas sectoriales; sin embargo, reconoció que “hay un grupo pequeño que ha intentado alejarnos del Ministerio de Educación”.