Gobierno y CAINCO coinciden en la importancia de la reactivación productiva y el fortalecimiento del sector privado

El presidente de CAINCO, Jean Pierre Antelo, destacó la apertura del gobierno de Rodrigo Paz

eju.tv

La reactivación productiva, la seguridad jurídica y el fortalecimiento del sector privado fueron los temas centrales tratados en la reunión entre el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo; el viceministro de Tierras, Hormando Vaca Díez; y una comitiva de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (CAINCO).

La reunión se llevó a cabo este martes en la Casa Grande del Pueblo. El presidente de CAINCO, Jean Pierre Antelo, y el gerente general, Daniel Velasco, coincidieron en destacar la apertura del gobierno de Rodrigo Paz para coordinar y dialogar con el empresariado boliviano.

“En el encuentro se abordaron temas clave para el desarrollo económico del país, como la reactivación productiva, la seguridad jurídica y el fortalecimiento del sector privado. Además, se comprometieron a trabajar en la eliminación del ‘Estado tranca’, que perjudica con trámites y permisos al sector privado y a la población en general”, establece una nota de prensa oficial.

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Asimismo, las autoridades y los empresarios coincidieron en la importancia de mantener canales de diálogo abiertos y constructivos para generar condiciones que impulsen la inversión, el empleo y la competitividad.