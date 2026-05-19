CAO pide referéndum y denuncia ‘terrorismo sindical’ en medio de la crisis

El presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Klaus Frerking, se pronunció en el marco de la Asamblea de la Cruceñidad y planteó la necesidad de solicitar al Gobierno un referéndum, al denunciar que «terrorismo sindical» amedrenta a la población en medio de las movilizaciones.

Frerking dijo que es prioridad tomar decisiones estructurales para garantizar la viabilidad económica del país, en medio de los conflictos y bloqueos que afectan a distintos sectores productivos.

El dirigente cruceño afirmó que la situación que atraviesa el sector agropecuario no responde únicamente a su actividad, sino a toda una cadena productiva que involucra al transporte, exportadores y comerciantes, todos afectados por las restricciones de circulación.

El dirigente sostuvo que las dificultades recientes incluso han alcanzado niveles críticos en algunas ciudades, señalando que en determinados momentos se habría limitado el acceso a servicios básicos debido a los bloqueos.

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Referéndum

Asimismo, expresó un mensaje de solidaridad hacia la población afectada en distintas regiones del país y cuestionó la persistencia de los conflictos sociales.

En su intervención, Frerking señaló que el país requiere un nuevo enfoque institucional y planteó la necesidad de abrir la Constitución Política del Estado y convocar a un referéndum para definir un modelo que, según dijo, haga viable el desarrollo económico.

“Vamos pensando en el futuro… abramos la Constitución, vamos a un referéndum, que votemos por hacer un país viable”, manifestó.

El dirigente también destacó la importancia del sector agropecuario en la generación de empleo, asegurando que aporta más de 1,6 millones de fuentes laborales a nivel nacional.

Finalmente, Frerking instó a priorizar el trabajo y la producción, y afirmó que el país debe orientarse hacia decisiones que favorezcan la inversión y la generación de empleo, en medio de la coyuntura de tensión social que atraviesa Bolivia.