Con imágenes de drones y policías, identifican a quienes provocaron violencia en La Paz

Una vez identificados los violentos, la información serpa remitida a la Fiscalía

eju.tv

En Bolivia no hay una ausencia de Estado y se empezó un proceso de identificación de todos quienes provocaron violencia, saqueos y agresiones a policías y a terceras personas a partir de imágenes y videos, para que la Fiscalía los investigue y defina su situación jurídica, informó el viceministro de Defensa Social, Ernesto Justiniano.

Bajo el principio de “a la violencia, la ley; y a las demandas legítimas, el diálogo” actuará la actual administración de Gobierno, aseguró respecto a los hechos de violencia provocados por afines al expresidente Evo Morales, maestros rurales y los campesinos “ponchos rojos”, apoyados por la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB).

“Ha habido una prudencia, pero eso no significa que haya una ausencia del Estado. Tenemos una serie de imágenes en fotografía y en video tomadas por los drones y los efectivos policiales. Hemos identificado, y estamos identificando, a todas las personas que han hecho uso de la violencia”, advirtió en una entrevista en el canal estatal.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Durante la jornada violenta hubo saqueos, agresiones a policías, destrozos en vehículos y uso de dinamita, además de la quema de un vehículo y una motocicleta policial. La protesta exige la renuncia del presidente Paz.

“Creo que la ciudadanía está totalmente de acuerdo en que no es de esta manera que se debe actuar en democracia”, aseguró y añadió que las demandas legítimas se deben resolver mediante el diálogo y respetando la decisión soberana en elecciones.