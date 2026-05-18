Filas y desesperación en Viru Viru para enviar encomiendas a La Paz

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

Las consecuencias de los bloqueos en el país ya se sienten con fuerza en el aeropuerto internacional de Viru Viru, donde decenas de personas realizan largas filas para enviar alimentos y encomiendas a la ciudad de La Paz ante la escasez y el encarecimiento de productos de primera necesidad.

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Desde la madrugada, ciudadanos llegan hasta el sector de carga aérea con conservadoras y paquetes de pollo, carne y otros alimentos para sus familiares paceños. Muchos denunciaron retrasos, saturación en las líneas aéreas y la incertidumbre de no saber cuándo llegará la mercadería.

“Es material que estamos mandando al Hospital de La Paz, los pacientes lo necesitan, pero recién quizás llegue el viernes”, lamentó una ciudadana, quien aseguró que la alta demanda ha colapsado los envíos.

La situación se agrava debido a las restricciones en el envío de encomiendas. “Solo están permitiendo dos conservadoras por persona y la fila empieza desde las cuatro de la mañana”, señaló otro ciudadana.

En un recorrido realizado en el sector de carga de Viru Viru, varias personas explicaron que están enviando alimentos a familiares en La Paz debido al incremento de precios provocado por los bloqueos.

“Estamos enviando pollo y carne porque allá está mucho más caro. Un pollo está entre 150 y 115 bolivianos”, afirmó un joven que aguardaba su turno para despachar carga.

Otra persona indicó que permanecerá toda la noche en el aeropuerto para asegurar el envío de alimentos. “Nuestras familias en La Paz ya están quedando prácticamente sin productos de primera necesidad. Tenemos que sufrir aquí toda la noche para poder mandarles algo”, expresó.

Según los testimonios recogidos, las empresas de carga aérea solo atienden hasta las 18:00 y retomarán operaciones recién a las 08:00 del día siguiente, por lo que muchas personas decidieron dormir en el lugar para mantener su espacio en la fila.