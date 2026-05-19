El ministro Zamora revela que el Gobierno analiza crear un ministerio para los sectores sociales

La autoridad explicó que el objetivo es que desde esta cartera se impulsen proyectos para los sectores «sin cosas raras».

Por: eju.tv / Video: Fama, Poder y Ganas

El ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Mauricio Zamora, reveló que el Gobierno analiza la creación de un nuevo ministerio en el que estén representados los sectores y las organizaciones sociales.

«Ya estamos viendo una estrategia, la idea es formar un ministerio donde formen parte las organizaciones», señaló.

«La idea es que todos los sectores estén representados y trabajen por sus demandas», afirmó la autoridad en una entrevista con el programa Fama, Poder y Ganas.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Explicó que el objetivo es que desde esta cartera se impulsen proyectos para los sectores «sin cosas raras».

Varios sectores se movilizan en La Paz y El Alto para exigir atención a sus demandas, aunque algunos bloques, entre ellos la COB y los campesinos, radicalizaron sus protestas y ahora exigen la renuncia del presidente Rodrigo. El Gobierno ha denunciado un intento de desestabilización.

Zamora consideró importante sumar a los sectores en el Gobierno. «Lo que tenemos que hacer es hacerlos formar parte, pero de otra manera», dijo.

No obstante, admitió que la concreción de este plan puede resultar compleja debido a la cantidad de organizaciones que tiene el país y que pueden reclamar un espacio en este posible ministerio.