Persisten las filas en los surtidores de La Paz y El Alto; YPFB urge levantar la protesta en la planta de Senkata

En medio de las movilizaciones, un grupo de personas bloqueó los accesos a las instalaciones de la Planta de Senkata de YPFB, ubicada en la ciudad de El Alto, «situación que impide el normal funcionamiento de las operaciones y el despacho de combustibles».

Por: eju.tv

Las filas en los surtidores de La Paz y El Alto comienza a crecer por la falta de combustibles. Los conductores pasaron la noche en las estaciones de servicio a la espera de la llegada de las cisternas.

Ante este panorama, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) pidió a los movilizados levantar los bloqueos para normalizar el suministro.

En medio de las movilizaciones, un grupo de personas bloqueó los accesos a las instalaciones de la Planta de Senkata de YPFB, ubicada en la ciudad de El Alto, «situación que impide el normal funcionamiento de las operaciones y el despacho de combustibles».

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Plan

«YPFB prioriza, por encima de cualquier otra consideración, la seguridad de las personas y la preservación de la vida humana. Por ello, mientras persistan los bloqueos en rutas e instalaciones y no se garantice el paso libre y seguro, se mantendrá suspendido el abastecimiento de combustibles a las zonas afectadas», reseña un comunicado.

«Hacemos un llamado urgente a las organizaciones y personas que mantienen estos bloqueos a deponer estas medidas de inmediato, permitiendo el libre acceso y tránsito a las instalaciones de la Planta de Senkata, actividad esencial para el abastecimiento energético del país y el normal funcionamiento de la economía nacional», señaló.

En ese marco, la estatal petrolera ratificó su plena disposición al diálogo constructivo con las autoridades y sectores involucrados, con el fin de restablecer cuanto antes el suministro normal de combustibles en todo el territorio boliviano.