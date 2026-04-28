«El trabajo más peligroso del mundo»: el científico que recorre el laberinto radiactivo de Chernóbil

Según el Organismo Internacional de Energía Atómica, aún quedan aproximadamente 200 toneladas de combustible nuclear en la Unidad 4. Se estima que la recuperación de este material altamente radiactivo llevará unos 40 años.

Fuente: BBC News Brasil

El reactor 4 de la central nuclear de Chernóbil, en Ucrania, quedó completamente destruido en la fatal explosión del 26 de abril de 1986 .

Pero a una profundidad de unos 10 metros, los centros de control y vigilancia permanecen en pie, habiendo sobrevivido al desastre .

«Es como un enorme laberinto debajo del reactor», explica a la BBC el investigador Anatolii Doroshenko, de 38 años, del Instituto para Problemas de Seguridad en Centrales Nucleares (ISPNPP).

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Su trabajo consiste en recorrer este laberinto al menos una vez al mes, una tarea que, según la revista New Scientist, «podría considerarse el trabajo más peligroso del mundo».

En esa red de habitaciones y pasillos subterráneos, todo está contaminado por la radiación: el suelo, los equipos, las paredes e incluso el aire.

Allí, Doroshenko es responsable de revisar el equipo, recopilar datos, instalar medidores, tomar muestras y monitorear el estado del combustible nuclear.

En algunas salas, la radiación es tan alta que el investigador debe completar sus tareas en menos de cuatro minutos y marcharse inmediatamente. En otras, los niveles de radiación ni siquiera le permiten permanecer allí.

Su trabajo es fundamental para garantizar que las condiciones del reactor se mantengan estables.

Doroshenko reconoce que su trabajo genera miedo, pero utiliza ese miedo como su aliado.

«El miedo ayuda a mantener el control y a seguir las directrices para garantizar dosis bajas de radiación», explica.

Aquí, el mayor riesgo es acostumbrarse a las condiciones del lugar. Si uno se acostumbra al miedo, empieza a ignorar que está rodeado de radiación. Cualquier cosa, un guante, un trozo de metal, puede estar contaminada, aunque uno no se dé cuenta.

Bajo las ruinas

Los laberínticos circuitos que recorrió Doroshenko son las instalaciones desde las que se controlaba la central nuclear de Chernóbil.

El lugar está oscuro. Algunos pasillos tienen iluminación, pero el investigador y sus colegas siempre llevan linternas.

Algunos pasillos son tan estrechos que hay que caminar agachado. Todas las habitaciones y pasillos están señalizados, pero es necesario conocer bien el camino para no perderse.

También disponen de mapas de contaminación que indican qué zonas presentan la mayor radiactividad.

«Aquí, todos los científicos sabemos dónde podemos trabajar y dónde no», explica Doroshenko.

El lugar está repleto de tuberías que contienen agua radiactiva y peligrosas formaciones de corio, una sustancia que se produce cuando el combustible nuclear, a temperaturas de miles de grados Celsius, se mezcla con la estructura del núcleo del reactor.

Esta sustancia se filtró en las ruinas, como lava, formando figuras peculiares. Una de las más conocidas es la llamada «pata de elefante».

Lugares inaccesibles

Según el Organismo Internacional de Energía Atómica, aún quedan aproximadamente 200 toneladas de combustible nuclear en la Unidad 4. Se estima que la recuperación de este material altamente radiactivo llevará unos 40 años.

Todo está cubierto por un sarcófago que, a su vez, está rodeado por el Nuevo Confinamiento Seguro, una cúpula de acero más alta que la Estatua de la Libertad. Fue diseñado para sellar herméticamente el reactor 4 durante 100 años y proteger al mundo de la radiación de Chernóbil.

Gran parte de este combustible nuclear se encuentra en lugares inaccesibles para Doroshenko y sus colegas.

Tras la explosión de 1986, la Unidad 4 fue cubierta con grandes cantidades de cemento para detener la filtración de radiación.

«Si pudiéramos tomar muestras del reactor destruido, podríamos determinar con precisión su nivel de riesgo nuclear», explica Doroshenko.

«Pero está bajo una enorme capa de cemento, y el acceso humano es imposible. Por eso estamos tomando mediciones para comprender qué procesos ocurren en el combustible nuclear.»

‘Casi eufórico’

Para descender al laberinto, Doroshenko utiliza varias capas de ropa protectora. Estas incluyen protectores de brazos, cubrezapatos y una mascarilla FFP2 con válvula.

En algunas zonas más estrechas, donde es necesario abrirse paso entre los escombros, añade un traje especial de polietileno.

Al salir, debe pasar por varios puntos de control y una «zona contaminada», donde se quita la ropa, que luego se descontamina o se destruye directamente si no se puede eliminar la radiación.

A continuación, se realizará una ducha obligatoria y se pasará por una estación de dosimetría para confirmar que no hay partículas radiactivas en el cuerpo.

Doroshenko disfruta de su trabajo. Dice que visitar la Unidad 4 le produce un estado de «casi euforia», una emoción que, según él, se puede comparar con escalar el Monte Everest.

Pero aun así, insiste en que mantener el control es fundamental.

«Lo principal es no entrar en pánico. El pánico te lleva a cometer errores.»

«Este lugar está lleno de mitos y a menudo se le demoniza, pero no es tan aterrador como muchos intentan presentarlo», explica el investigador.

«Cuando estás allí, te das cuenta de que es una estructura creada por seres humanos. Comprendes que ese espacio requiere vigilancia y supervisión constantes.»

«Si personas como nosotros dejamos de ir allí, comenzará un proceso incontrolado, lo cual es peligroso», afirma.

Contra el olvido

Una vez al año, Anatolii Doroshenko se somete a exámenes médicos obligatorios y, durante sus vacaciones, siempre intenta ir a la playa.

«Seguiré adentrándome en los laberintos del reactor mientras pueda», afirma.

«Nadie me ha impuesto un límite. Si llega una generación que pueda reemplazarme, consideraré la posibilidad de jubilarme. Pero por ahora, no lo estoy considerando.»

Para él, lo más importante es que la gente tenga presente los retos a los que se enfrentó Chernóbil: contener la radiación procedente de los residuos de combustible nuclear y mantener el control de las instalaciones.

«Es un trabajo duro. Chernóbil no debe ser olvidado.»

Imagen de apertura de Caroline Souza, del equipo de periodismo visual de BBC Americas, con fotografías de Getty Images y la Academia Nacional de Ciencias de Ucrania.

Carlos SerranoRole,BBC Noticias MundialesyAutor,Diana KuryshkoRole,BBC News Ucrania