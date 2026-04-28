Roca sobre gestión de Copa: “Quiero anunciar que han sido arraigadas todas las autoridades”

El alcalde electo de El Alto mencionó que uno de sus primeros trabajos será realizar una auditoría de la gestión de Eva Copa.

Fuente: Unitel

El alcalde electo del municipio de El Alto, Eliser Roca, anunció este martes que la alcaldesa saliente, Eva Copa, y otras autoridades municipales están con arraigo, lo que significa que no podrán salir del país.

“Quiero anunciar que han sido arraigadas todas las autoridades, tanto la alcaldesa, secretarios, directores y jefes de unidad. Posteriormente, el día del acto de posesión, les daré a conocer todas las tareas que ya tenemos”, declaró Roca a los medios de comunicación.

La iniciativa judicial surge luego de que, semanas atrás, Roca anunciara que iba a impulsar una auditoría a la gestión de Copa. Con ese argumento, la futura autoridad anunció la medida.

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Este martes, Roca asistió al acto del Tribunal Electoral Departamental (TED) de La Paz, donde se realizó la entrega de credenciales a las autoridades municipales electas y concejales.

“Ya hemos recogido nuestra credencial con toda la fe de hacer una buena gestión. Es una gran carga de responsabilidad que asumimos junto a los concejales; queremos el desarrollo de El Alto”, afirmó tras el acto.

El comunicador social es el nuevo alcalde de El Alto. La nueva autoridad alteña comprometió una gestión con “cero corrupción”, en la que se privilegiará la “meritocracia”.

“Ni bien lleguemos, lo primero que vamos a realizar es trabajar en una auditoría especial que nos permitirá verificar cómo se ha manejado este municipio; tengo muchas denuncias”, añadió.