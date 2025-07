El flagelo de la violencia sexual perpetrada por los rusos sigue siendo subestimada

En Ucrania, la cuestión de la violencia sexual relacionada con el conflicto se suma a la larga lista de crímenes de guerra cometidos por el agresor ruso. Hasta ahora, incluyendo todos los delitos, la justicia ucraniana ha registrado más de 150.000 violaciones.

Fuente: RFI

Los delitos de carácter sexual se encuentran entre los más difíciles de registrar en el territorio ucraniano. En Kiev, los actores que se ocupan de ellos se reunieron hace unos meses con el objetivo común de unir sus fuerzas para ofrecer el mejor marco posible para que se haga justicia y se atienda mejor a los supervivientes.

La cuestión del género de los supervivientes es fundamental. Céline Bardet, jurista internacional al frente de la ONG We Are NOT Weapons of War (No somos armas de guerra), explica: “Es importante porque, desde fuera, cuando se habla de violencia sexual, se piensa inmediatamente en las mujeres y las niñas, con toda razón, evidentemente. Pero hay muchos lugares en el mundo donde los hombres y los niños se ven muy afectados, y en Ucrania es el caso”.

Ante esta violencia, la labor de las ONG ucranianas ha sido crucial. Olena Suslova, fundadora del centro de información y asesoramiento para mujeres, lleva más de una década apoyando a las sobrevivientes: “Empezamos a abordar los problemas de la violencia sexual relacionada con los conflictos en 2015. Luego fuimos a los territorios liberados de la región de Donetsk, a Kramatorsk, Sloviansk y Droujkivka, para entrevistar a la población. En aquella época, la gente estaba muy asustada y muy cerrada. Tenían miedo de hablar de la violencia sexual. Así que hicimos preguntas para saber si se habían producido violaciones de los derechos humanos”.

Este trabajo permitió a Olena Suslova determinar que al menos el 15 % de las personas con las que habló habían sido víctimas de violencia sexual. ONG como Global Survivors Fund trabajan con ellas y les ayudan, en particular, a obtener reparaciones.

Para Fedir Dunebabin, representante de la asociación para Ucrania, lo más importante para los supervivientes es que se les reconozca como tales: “Por lo que vemos en nuestros intercambios, lo más útil para ellos, más allá del trauma, es el reconocimiento. Es saber que no están solos y que alguien piensa en ellos. No solo una persona, sino la sociedad ucraniana, el Gobierno ucraniano y la comunidad internacional”.

Hasta ahora, solo se han documentado 366 casos de violencia sexual relacionados con la invasión rusa de 2022. Las autoridades temen que esta cifra esté muy por debajo de la realidad. En el ámbito judicial, el presidente Volodimir Zelenski acaba de ratificar el acuerdo sobre la creación de un tribunal especial para juzgar a Rusia por sus crímenes en Ucrania. El camino hacia la justicia aún es largo para los ucranianos, pero ya se ha iniciado.