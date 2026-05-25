Senadora asegura que “hay un preacuerdo” para ratificar en Diputados la abrogación de la ley de Estados de excepción

“En Diputados lo harán la próxima semana (…) hay un preacuerdo y con eso vamos a poder vivir en libertad ”, dijo la legisladora a los medios de comunicación.

La senadora de la alianza Libre, Kathia Quiroga, afirmó que existe un aparente preacuerdo entre las fuerzas políticas de la Cámara de Diputados para aprobar el proyecto que busca abrogar la ley que reglamenta los Estados de excepción. La norma fue aprobada en sus dos estaciones en el Senado mientras se cumple 24 días de bloqueos en La Paz y manifestaciones en el país.

Tras la aprobación de este domingo en el Senado, Quiroga señaló que ahora la norma queda en manos de la Cámara Baja, instancia que deberá revisar el proyecto de abrogación aprobado en la Cámara Alta.

[ALP] / Pleno de la Cámara de Diputados en sesión

“En los próximos días esta ley será abrogada”, aseguró.

Además, mencionó que existe un compromiso entre las fuerzas políticas del Senado para “trabajar una nueva ley que no viole los derechos de los bolivianos”.

La Ley 1341 de Estados de excepción fue impulsada por Eva Copa el 2020, cuando ejercía como presidenta del Senado. La norma que busca la abrogación y fue aprobada este domingo tiene un articulo único y debe ser debatido en Diputados.

La ley de Estados de Excepción es la norma que establece reglas y límites para el presidente de Bolivia cuando decide declarar un estado de excepción, una medida aplicada en situaciones de emergencia.

Según la Constitución Política del Estado “el presidente puede declarar Estado de excepción en casos de grave peligro para la seguridad del Estado, conflicto interno o desastre natural”.