Gobernadores gestan desde Sucre la Unión de Gobernaciones y proyectan una ley financial para enfrentar la crisis

El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, explicó que la reunión estuvo «orientada a analizar la situación financiera y competencial de las regiones

Por: eju.tv / Video: JP Velasco

Los gobernadores del país se reunieron el fin de semana en Sucre, la capital del país, que celebra 217 años del Primer Grito Libertario de América Latina.

En la cita, las autoridades departamentales acordaron avanzar en cinco puntos, uno de los principales es la creación de un bloque de coordinación denominado Unión de Gobernaciones Departamentales, que ya tomó decisiones clave.

Asistieron a la convocatoria del gobernador anfitrión, Luis Ayllón, sus pares de Tarija, María René Soruco; de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, y de Oruro, Edgar Sánchez. Debido a los bloqueos y compromisos previos, participaron de la reunión vía zoom los gobernadores de La Paz, Beni y Pando.

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El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, explicó que la reunión estuvo «orientada a analizar la situación financiera y competencial de las regiones, así como a definir una agenda conjunta de trabajo en defensa de los intereses departamentales y de todos los bolivianos».

«Entre los principales acuerdos, impulsamos una nueva distribución de recursos para los departamentos, mayor autonomía financiera y la creación de la Unión de Gobernaciones Departamentales, porque solo trabajando unidos vamos a enfrentar la crisis y defender los intereses de nuestra gente», explicó.

En ese marco, precisamente, anunció la redacción de una nueva ley financial y minera.

Estas son las conclusiones:

1. Impulsar una Ley de Sostenibilidad Financiera Departamental para eliminar gastos y competencias que corresponden al nivel central del Estado. (Ley Financial).

2. Promover una nueva distribución de recursos y la reformulación de la coparticipación tributaria en el Presupuesto General del Estado (PGE) 2027, acorde a las necesidades de cada departamento. (Coparticipación Tributaria).

3. Impulsar una nueva Ley de Minería que actualice las regalías y permita asociaciones estratégicas entre cooperativistas y privados para fomentar inversión, tecnología y productividad.

4. Solicitar que la inversión extranjera y financiamiento internacional para las gobernaciones pueda canalizarse de manera directa y no por el VIPFE garantizando mayor autonomía y agilidad en proyectos.

5. Aprobar la creación de la UGD — Unión de Gobernaciones Departamentales, como instancia permanente de coordinación y defensa de los intereses regionales.