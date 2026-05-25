El Senado sanciona dos créditos, uno alemán y otro de Fonplata para su promulgación en el Ejecutivo

Los prestamos serán destinados a una planta solar y a para proyectos de enlosetado, que además generarán empleos.

Por: eju.tv

La Cámara de Senadores sancionó dos proyectos de ley de financiamiento externo orientados al fortalecimiento de la infraestructura energética y la generación de empleo en el país, durante el desarrollo de la 117.ª Sesión Ordinaria.

En la sesión que se instaló el viernes, se aprobó la “Ley que aprueba el Contrato de Préstamo y de Ejecución del Programa BMZ-N° 2019.6509.4 para el Programa Generación de Energía Renovable – Proyecto Planta Solar Contorno Bajo I”.

Este financiamiento está suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Kreditanstalt Für Wiederaufbau (KfW) de Alemania, por un monto de hasta 34 millones de euros.

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Asimismo, se sancionó el Proyecto de Ley N.º 116/2025-2026, referido al contrato de préstamo con Fonplata para el “Programa Nacional de Emergencia para la Generación de Empleo – Fase II”, por un monto de hasta 100 millones de dólares.

«Se espera una construcción de 1.200.000 metros cuadrados de enlosetado en las diferentes áreas urbanas (…) Una generación de más de 18.000 empleos directos y 55.000 indirectos aproximadamente», destacó el viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo, Fernando Jiménez.

Por su lado, el director general ejecutivo del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS), Luis Ramiro Peña, brindó información técnica y, junto al viceministro, absolvieron consultas relacionadas con los alcances de los proyectos de ley tratados por el pleno.

Ese mismo día los senadores aprobaron seis proyectos de Minuta de Comunicación remitidos por distintas comisiones.

Entre ellos, hay recomendaciones orientadas a reforzar la vigilancia epidemiológica ante casos sospechosos de hantavirus, realizar auditorías vinculadas a estudios para la doble vía Sucre–Potosí y evaluar medidas relacionadas con la situación financiera y administrativa de la Gestora Pública.