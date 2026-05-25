Tras las bajas temperaturas en Santa Cruz, mira el pronóstico para los próximos días

Fuente: Unitel

Tras una semana en la que se registraron bajas temperaturas, el agrometeorólogo Luis Alpire hizo conocer su pronóstico del clima para esta semana.

Alpire, director del Señor del Clima, señala que la semana tendrá las condiciones típicas de otoño, es decir, temperaturas máximas altas y vientos variables.

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“Se espera un ambiente con lluvia débil en cordillera y valles, con cambios de vientos y temperaturas entre el inicio y el fin de semana”, señala Alpire a UNITEL.

Un dato clave que hace conocer el agrometeorólogo es que el viernes 29 de mayo se registrarán las temperaturas más altas de la semana. Los vientos cambiarán recurrentemente de dirección, alternando entre norte y sur.

TEMPERATURAS MÁXIMAS ESPERADAS (Viernes 29):

– Andrés Ibáñez y Norte Integrado: 30 °C

– Valles Cruceños: 25 °C

– Cordillera: 29 °C

– La Chiquitania: 32 °C

COMPORTAMIENTO DEL TIEMPO

La semana transcurrirá con condiciones cambiantes según el día:

Hasta el miércoles 27: Tendremos mañanas frías y tardes templadas.

Desde el jueves 28: Las mañanas se mantendrán frescas, mientras que las tardes se tornarán cálidas a calurosas.

Vientos: Tendencia a cambiar de norte a sur y viceversa de forma recurrente.

PRECIPITACIONES

Las lluvias serán de baja intensidad

Valles Cruceños y Cordillera: Se prevé lloviznas y lluvia débil.

Andrés Ibáñez, Norte Integrado y Chiquitania: Sin precipitaciones.

DETALLE POR PROVINCIAS

ANDRÉS IBÁÑEZ Y NORTE INTEGRADO

Temperaturas: Mín. 16°C | Máx. 30°C

Vientos: Moderados de sur y norte.

Cielo: Mayormente nublado a parcialmente cubierto; periodos despejados sin lluvias.

VALLES CRUCEÑOS

Temperaturas: Mín. 8°C | Máx. 25°C.

Vientos: Moderados de sur y norte.

Cielo: Mayormente nublado a parcialmente cubierto; periodos despejados con lloviznas y lluvia débil.

CORDILLERA

Temperaturas: Mín. 12°C | Máx. 29°C

Vientos: Moderados de sur y norte.

Cielo: Mayormente nublado a parcialmente cubierto; periodos despejados. Lloviznas y lluvia débil .

CHIQUITANIA

Temperaturas: Mín. 16°C | Máx. 32°C

Vientos: Moderados de sur y norte.

Cielo: Mayormente nublado a parcialmente cubierto; periodos despejados sin lluvias.