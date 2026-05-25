Tras las bajas temperaturas en Santa Cruz, mira el pronóstico para los próximos días

Tras las bajas temperaturas en Santa Cruz, mira el pronóstico para los próximos díasCategorías VidaEtiquetas 25/05/2026 El frío se hizo sentir con fuerza en la semana que culmina. Aquí te mostramos el pronóstico de Luis Alpire para los próximos días. Santa Cruz tuvo una semana con bajas temperaturas Fuente: Unitel eju.tv Tras una semana en la que se registraron bajas temperaturas, el agrometeorólogo Luis Alpire hizo conocer su pronóstico del clima para esta semana. Alpire, director del Señor del Clima, señala que la semana tendrá las condiciones típicas de otoño, es decir, temperaturas máximas altas y vientos variables. => Recibir por Whatsapp las noticias destacadas “Se espera un ambiente con lluvia débil en cordillera y valles, con cambios de vientos y temperaturas entre el inicio y el fin de semana”, señala Alpire a UNITEL. Un dato clave que hace conocer el agrometeorólogo es que el viernes 29 de mayo se registrarán las temperaturas más altas de la semana. Los vientos cambiarán recurrentemente de dirección, alternando entre norte y sur. TEMPERATURAS MÁXIMAS ESPERADAS (Viernes 29): – Andrés Ibáñez y Norte Integrado: 30 °C – Valles Cruceños: 25 °C – Cordillera: 29 °C – La Chiquitania: 32 °C COMPORTAMIENTO DEL TIEMPO La semana transcurrirá con condiciones cambiantes según el día: Hasta el miércoles 27: Tendremos mañanas frías y tardes templadas. Desde el jueves 28: Las mañanas se mantendrán frescas, mientras que las tardes se tornarán cálidas a calurosas. Vientos: Tendencia a cambiar de norte a sur y viceversa de forma recurrente. PRECIPITACIONES Las lluvias serán de baja intensidad Valles Cruceños y Cordillera: Se prevé lloviznas y lluvia débil. Andrés Ibáñez, Norte Integrado y Chiquitania: Sin precipitaciones. DETALLE POR PROVINCIAS ANDRÉS IBÁÑEZ Y NORTE INTEGRADO Temperaturas: Mín. 16°C | Máx. 30°C Vientos: Moderados de sur y norte. Cielo: Mayormente nublado a parcialmente cubierto; periodos despejados sin lluvias. VALLES CRUCEÑOS Temperaturas: Mín. 8°C | Máx. 25°C. Vientos: Moderados de sur y norte. Cielo: Mayormente nublado a parcialmente cubierto; periodos despejados con lloviznas y lluvia débil. CORDILLERA Temperaturas: Mín. 12°C | Máx. 29°C Vientos: Moderados de sur y norte. Cielo: Mayormente nublado a parcialmente cubierto; periodos despejados. Lloviznas y lluvia débil . CHIQUITANIA Temperaturas: Mín. 16°C | Máx. 32°C Vientos: Moderados de sur y norte. Cielo: Mayormente nublado a parcialmente cubierto; periodos despejados sin lluvias.