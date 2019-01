COD de Tarija pide que se implemente el SUS pero sin descartar el SUSAT

El ejecutivo de la Central Obrera Departamental (COD) de Tarija, Walter Aguilera, ha señalado que como entidad de los trabajadores apoyan el Sistema Único de Salud (SUS) pero además sostienen que se debe conservar el seguro departamental Susat esto en beneficio de las personas que no gozan de salud gratuita.

“Los médicos deberían tener una propuesta alternativa no como oposición, oponerse a un seguro que sirve para la gente, seguramente no le sirve para el médico, porque el médico está cuidando su interés ahí van a disminuir los pacientes para llevarlos a sus clínicas, va a disminuir el negocio que se tiene hasta la fecha con la gente que no tiene seguro, nosotros queremos que se mantenga el Susat, que es el seguro que tenemos y queremos que se implemente el Sistema Único de Salud (SUS) para la gente que no lo tiene“, ha mencionado.

Además ha explicado que impedir que se de inicio a este seguro es “ser egoísta” con las personas que no tienen acceso a la salud gratuita.

“Porque no podemos ser egoístas, hay gente que no tiene dinero, no tiene acceso a tener una salud gratuita y nosotros creemos de que hay que ver la forma de que esto se implemente”, ha recalcado.

En este sentido, ha pedido a los médicos pensar en las personas que carecen del servicio de salud, por lo que ha asegurado que la COD defiende esta iniciativa del Gobierno.

“Hay trabajadores que no se los asegura que no tienen esa posibilidad que desde luego es una cuestión lógica de que deberían tener todos su seguro mediante el aporte de la caja nacional y por eso es que decimos que estamos a favor de que se mantengan los seguros pero que se implemente el SUS también”, ha señalado Aguilera.

Fuente: http://lavozdetarija.com