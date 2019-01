Copas Conmebol: ¡volvió la emoción!

La Copa Libertadores 2019 se puso en marcha la semana pasada y la Sudamericana comenzará el 5 de febrero. Hay mucho dinero en juego en estos torneos, que tendrán una final en cancha neutral.

Quedaron en el recuerdo los festejos, las tristezas y las polémicas que dejó la inédita final 2018, en la que River Plate fue campeón al doblegar a Boca Juniors. Pasaron 44 días y nuevamente se puso en marcha la versión 2019 de la Copa Libertadores con los partidos de la primera fase. Son cuatro los equipos bolivianos que tienen como objetivo realizar un buen papel en el torneo de fútbol más importante del continente. La gran novedad es que habrá una sola final en un campo neutral y el elegido fue el estadio Nacional de Santiago (Chile).

El primer conjunto boliviano en entrar en acción fue Bolívar, que busca pasar la barrera de la primera fase contra Defensor Sporting, de Uruguay. Aunque empezó con el pie izquierdo, ya que perdió de local por 2-4. Las otras dos llaves de esta instancia son Delfín, de Ecuador, contra Nacional, de Paraguay, y Real Garcilaso, de Perú, frente a La Guaira, de Venezuela, este último equipo es dirigido por el hermano de César Farías, Daniel, que jugó amistosos en Bolivia con resultados negativos.

Los tres cuadros ganadores pasarán a la segunda ronda para complementar los ocho enfrentamientos ya definidos. La academia celeste, en caso de avanzar, enfrentará en segunda fase al ecuatoriano Barcelona. También en esta ronda le tocará actuar a The Strongest, que buscará el boleto a la tercera fase contra Libertad de Paraguay. El estímulo económico por avanzar es medio millón de dólares (500.000).

Para llegar a los grupos hay una muralla más: la tercera fase. Si las cosas salen con éxito hasta esta instancia, la academia paceña desafiaría al ganador entre Danubio (Uruguay) y Atlético Mineiro (Brasil). Mientras que el Tigre jugaría contra Atlético Nacional o ante el ganador entre La Guaira y Real Garcilaso.

En la fase de grupos están instalados San José y Wilstermann. El equipo santo tiene una complicada misión en el grupo D junto a Peñarol, Flamengo y Liga de Quito, aunque el último campeón boliviano, que estará dirigido por el técnico argentino Néstor Clausen, tiene las condiciones para dar la sorpresa. Mientras que el cuadro aviador está en el ‘grupo de la muerte’ (G), junto al vigente campeón de la Sudamericana, el brasileño Paranaense, el último finalista de la Libertadores, Boca Juniors, y el campeón del primer torneo del fútbol colombiano en 2018, Deportes Tolima.

En la Sudamericana

El segundo torneo más importante del continente se jugará de manera paralela. Al igual que la Libertadores, este campeonato adoptó el sistema europeo de jugar una sola final. En este caso se desarrollará en el estadio Nacional de Lima (Perú). La primera fase arrancará el 5 de febrero y se tiene previsto que se definirá al campeón el 9 de noviembre.

Hay mucha expectativa por los equipos bolivianos en la Sudamericana, en especial por Royal Pari, que será la primera vez en su historia que dispute el torneo internacional. Guabirá y Nacional Potosí tendrán su segunda participación consecutiva; ambos estuvieron en 2018, mientras que Oriente Petrolero llegó hasta segunda fase de la Libertadores.

Se duplican los premios en la Libertadores y en la Sudamericana se aumentará un 31%

Los torneos internacionales, organizados por la Conmebol, no solo dan prestigio a los clubes participantes, sino que también les otorga un ‘jugoso’ incentivo económico que crece año tras año. La versión 2019 de las copas Libertadores y Sudamericana tendrá premios que aumentarán un 50% con respecto a los que se distribuyeron durante la versión 2018.

El año pasado, en la Superfinal de la Libertadores River venció a Boca y recibió $us 6.000.000 como premio. Pero además, tomando en cuenta todo lo cosechado a lo largo del certamen, obtuvo 10.800.000 a partir del siguiente desglose: 1,8 millones de dólares en primera fase, 750.000 en octavos de final, 950.000 en cuartos y 1.350.000 dólares por su paso por semifinales.

El campeón de este año ganará $us 12 millones. El subcampeón, 6 millones. Cada uno de los clubes que transitará la fase de grupos percibirá 3 millones de dólares. Es decir que los bolivianos San José y Wilstermann tienen asegurada esa cifra, ya que la Conmebol les desembolsará $us 1.000.000 por partido. Mientras que Bolívar (fase 1) solo tiene asegurados 350 mil dólares y The Strongest (fase 2) 500 mil.

La Copa Sudamericana tendrá 47 millones de dólares en premios, con un 31% de aumento con respecto a la edición 2018 (36,1 millones). Los clubes nacionales clasificados, Royal Pari, Oriente Petrolero, Guabirá y Nacional Potosí, tienen asegurado un desembolso de $us 300.000 por estar en primera fase. En la Recopa, el campeón recibirá $us 1.500.000 y el subcampeón, 750.000.

Novedades para tomar en cuenta

Los 27 partidos que se desarrollen los jueves se televisarán por la cuenta oficial de Facebook del torneo, en exclusiva. Además, un juego de los martes y de los miércoles, en simultáneo con Fox Sports.

Habrá final única: en consonancia con la gestión de la UEFA y con el fin de potenciar a las sedes. Este primer año le tocará al estadio Nacional de Santiago de Chile, el 23 de noviembre, con alargue y penales en caso de igualdad en los 90 minutos.

Habrá VAR desde octavos de final. Con esto se adelanta la prueba tecnológica para definir fallos arbitrales una fase respecto a 2018, cuando se aplicó desde cuartos de final.

Los ocho terceros de la fase de grupos y los dos mejores eliminados de la tercera fase pasarán a la Copa Sudamericana desde los octavos de final.

Libertadores

Fase 1 $us 350.000

Fase 2 500.000

Fase 3 550.000

Grupos (por partido) 1.000.000

Octavos 1.050.000

Cuartos 1.200.000

Semifinal 1.750.000

Subcampeón 6.000.000

Campeón 12.000.000

Sudamericana

Primera fase $us 300.000

Segunda fase 375.000

Octavos 500.000

Cuartos 600.000

Semifinal 800.000

Subcampeón 2.000.000

Campeón 4.000.000

