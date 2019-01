Dakar 2019: El Matador Sainz, a revalidar el titulo

Dakar 2019. No se confía y a pesar de haber ganado en 2018 dice que será una prueba difícil. Se estrena en un nuevo coche y afrontará su 11va Odisea.







El piloto español Carlos Sainz (MINI), dos veces ganador del Dakar, advirtió que no comparte la opinión de quienes piensan que la edición de este año, íntegramente en Perú, será más fácil que otras. El defensor del título afronta un nuevo reto, su undécimo Dakar, junto a MINI y X-Raid, con la victoria por objetivo. El madrileño, ganador en 2010 y 2018, conoció la etapa africana de la carrera y también la sudamericana. Si consigue vencer, batirá su propio récord de longevidad, que estableció en 2018 ganando esta prueba con 55 años de edad.

No se desconcentra. El bicampeón del mundo de rallys y del Dakar prefiere no hacer cábalas sobre si su coche será el más competitivo en el recorrido preparado por la organización, con salida y llegada en Lima (Perú) y con un 70% de arena; y prefiere ser cauto sobre la supuesta “facilidad” al tratarse de un Dakar más corto. “Todo el mundo dice que va a ser más fácil, o al menos no tan duro en comparación con anteriores ediciones, pero yo discrepo. Al ser gran parte en arena significa que tendremos mucho estrés. En cualquier momento puedes caer en una trampa y todo se acaba”, comenta Sainz en un comunicado del equipo. “Históricamente”, añade, “los últimos días del Dakar eran más sencillos, pero este año aunque lleves mucha distancia recorrida no nos vamos a poder confiar. Ni siquiera el último día, estés donde estés”.

Haciendo cálculos. Sobre las posibilidades de los MINI John Cooper Works Buggy en el recorrido peruano, señaló: “El año pasado vimos a los 4×4 competir en las etapas de dunas e iban bastante rápidos. No sé qué decir, hasta que llegue la carrera tengo dudas: es una pregunta que habría que responder a la vuelta. La diferencia mecánica entre ambos coches es grande, pero más allá de eso todavía no tengo respuesta”. El madrileño admite que “hubo unos meses en los que no sabía si tendría un proyecto ganador para volver” al Dakar, pero afirmó: “MINI creo que lo tiene y por eso estoy aquí. Pero también corro para divertirme y no tengo dudas de que podré hacerlo a partir de la semana que viene”.

56 Años

Tiene el español, quien ganó tres veces el Mundial de Rally.

26 Victorias

En su trayectoria deportiva que comenzó desde 1980. Suma 34 podios.