Díaz pide disculpas por tratar de ‘muerto de hambre’ a jugador de Venezuela

Ref. Fotografia: Nicolás Díaz, defensor de la Selección Sub 20 de Chile. FOTO: Al aire libre

Además de la decepcionante derrota sufrida ante Venezuela en la segunda fecha del Sudamericano Sub 20, la selección chilena también estuvo en la palestra por un repudiable acto protagonizado por el defensor Nicolás Díaz. Cuando el partido terminaba y la Roja ya caía por 2 a 1 ante los llaneros, el zaguero tuvo un encontrón con su rival Pablo Bonilla y lo trató de “muerto de hambre”.

La acción del jugador de Chile, considerando el momento que viven en Venezuela, trajo el repudio generalizado y los medios venezolanos y latinoamericanos no dudaron en hacer eco de la situación y lo calificaron de “vergonzoso”. Incluso, muchos pidieron que la Conmebol actúe de oficio para sancionar al jugador tras el insulto que le propinó a su compañero de profesión.

Considerando el revuelo generado por su actuar, Nicolás Díaz salió a ofrecer disculpas públicas a través de su cuenta de Instagram y escribió: “quiero decirle a todos que lo que dije en el partido no lo siento de verdad. Yo y mi familia tenemos muchos amigos venezolanos y respeto muchísimo a toda la gente que ha venido a Chile a trabajar y ganarse la vida de buena forma”.

“Si respondí como respondí es porque Bonilla me insultó con algo que no vale la pena repetir cuando me caí en esa jugada, y en la calentura del momento son cosas que pasan en la cancha. Espero ver pronto a todo el plantel de Venezuela en el estadio para saludarlos y resolver este mal entendido”, agregó

Luego, concluyó: “ahora a trabajar para poder seguir peleando por un cupo en el hexagonal. De todas maneras, me da mucha pena todas las amenazas que he recibido, que ha recibido mi familia, mi hermano y mi polola. Cometí un error por cosas que pasan en la cancha y ojalá que pronto se solucione todo”.

Además, tras esta polémica el jugador publicó una carta abierta que fue difundida en el sitio web de la ANFP y donde, entre otras cosas, señala que “lamento profundamente mi reacción hacia Pablo Bonilla. En ningún caso, mi intención fue la de denigrar o insultar al pueblo venezolano. Al igual que millones de chilenos, he tenido la suerte de compartir con personas que han llegado de Venezuela a Chile y me he dado cuenta de su calidad humana”.

Una acción que generó repudio y que seguramente le traerá consecuencias a Nicolás Díaz, quien, además de posibles castigos internos por su actitud, también puede ser sancionado por la Conmebol.

Fuente: eldia.com.bo