El «papelito» que le falta a Dunn: Vocal dice que el TSE no es «tramitador» de ningún candidato

Tras la decisión del TSE, Jaime Dunn convocó a una rueda de prensa en inmediaciones del TSE, órgano al que acusó de no haber cumplido con su trabajo. En ese lugar admitió que hay un trámite pendiente.

eju.tv / Video: No Mentirás

Jaime Dunn ha vuelto a insistir que cumplió con el pago que tenía pendiente con la Alcaldía de El Alto. Sin embargo, según el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el informe de la Contraloría no consigna esos pagos, por lo tanto, queda pendiente un trámite que debe realizar el propio candidato y no el órgano.

El vocal del TSE Gustavo Ávila salió al frente de las denuncias que el analista financiero lanzó en contra de la Sala Plena y afirmó que el TSE «no es tramitador» de ningún candidato.

«La Contraloría está reclamando que no tiene el pronunciamiento judicial expreso de conclusión de estos procesos. Bueno, esas carpetas, que son 18 carpetas de conclusión del proceso obviamente no las tiene la Contraloría porque la tienen ellos», dijo el analista.

Luego añadió: «Entonces, ellos tienen que remitir al otro lado. Entonces, ‘dame el papelito que yo no he visto, dámelo a mí para que yo lo vea y terminaré, pues, de leer el certificado’. Eso es lo que tienen que hacer», añadió.

Frente a esa posición, el vocal Ávila sentenció: «De una manera clara y contundente, el TSE no es tramitador de ningún ciudadano, nosotros no realizamos trámites por los candidatos».

«Son los candidatos que pretenden ser candidatos, que tienen que cumplir los requisitos. Las facultades otorgadas al TSE son claras, tramitadores no somos de ningún ciudadano, de ninguna organización política porque eso sería en realidad dejar de ser imparciales y eso no lo vamos a hacer», señaló en una entrevista con el programa No Mentirás de la red RTP.

«Él tiene que demostrar al juzgado que ha pagado ese monto y el juzgado tiene que ordenarle a la Contraloría que dé de baja esos registros, mientras tanto, la Contraloría los va a seguir manteniendo vigentes», sostuvo el vocal.

No obstante, en el ínterin de ese cruce de afirmaciones, Ávila explicó que «si el candidato presenta un documento de la Contraloría en el cual demuestra que a la fecha de su inscripción no tenía ninguna deuda con el Estado obviamente esa resolución tiene que ser revertida».

La resolución

El TSE explicó que dispuso la inhabilitación de Jaime Guillermo Dunn de Ávila como candidato a Presidente por Nueva Generación Patriótica (NGP) por haber incumplido el requisito dispuesto en el numeral 4 del artículo 234 de la Constitución Política del Estado (CPE) que está referido a la solvencia fiscal.

El requisito establecido en la CPE establece: «No tener pliego de cargo ejecutoriado, ni sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal, pendiente de cumplimiento».

Según Ávila, en el primer documento de la Contraloría que presentó Dunn se adjuntó una nota aclaratoria en la cual se hacía notar que se habían cancelado las deudas, por ello el TSE pidió un segundo informe a la Contraloría que llegó el 27 de junio, en el cual se detalla que hay aún 18 procesos pendientes.

Dunn respondió: «Sobre el tema del pago quiero aclarar, (la deuda) es un poco más de 4 mil dólares, pero nosotros hemos pagado 280 mil bolivianos a la Alcaldía (de El Alto), 11 veces más de lo que reclaman, se han incluido multas e intereses y eso no han considerado en el Tribunal Electoral».

Lo cierto es que la Contraloría no ha certificado esos pagos porque también es un trámite judicial que deben cumplir los interesados.

Dunn había sido presentado como candidato en sustitución del renunciante Fidel Tapia Zambrana. Ahora, NGP tiene dos caminos, apelar a la decisión del TSE en un plazo de cinco días o reemplazar al postulante hasta este jueves 3 de julio.

El analista anunció que sigue siendo el candidato presidencial de NGP y apelará la decisión del TSE. En puertas está la impresión de la papeleta electoral.